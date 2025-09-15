Sunroof वाली कार खरीदने का है प्लान तो जान लें ये बातें, नहीं तो पछताना पड़ेगा

Sunrroof Cars: भारत में सनरूफ वाली कार खरीदना लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है. लोग कार खरीदते समय ये जरूर चेक करते हैं की उसमें सनरुफ है या नहीं. दरअसल सनरुफ वाली कारों को लग्जरी का प्रतीक माना जाने लगा है. हालांकि कोई भी सनरुफ वाली कार खरीदने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं.

सबसे पहले, सनरूफ का प्रकार समझें

सिंगल पेन सनरूफ नॉर्मल होती है. ये जो सिर्फ सिर के ऊपर खुलता है, जबकि पैनोरमिक सनरूफ पूरी छत कवर करता है और ज्यादा महंगा पड़ता है. भारत जैसे धूप-धूल वाले देश में पैनोरमिक सनरूफ से केबिन का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, इसके वजह से एसी पर लोड बढ़ सकता है और आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो सकता है.

मजबूती की समस्या

इसके अलावा, सनरूफ लगाने से कार की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है, खासकर एक्सीडेंट के दौरान, क्योंकि छत का हिस्सा कट जाता है. दूसरी जरूरी बात सेफ्टी और मेंटेनेंस की है. सनरूफ ग्लास होने से टूटने का खतरा ज्यादा रहता है, और अगर एक्सीडेंट हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता है. तेज रफ्तार में सनरूफ से सिर बाहर निकालना खतरनाक है, इसलिए परिवार के लिए इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

लीकेज की समस्या

बारिश में लीकेज की समस्या आम है, क्योंकि रबर सील्स समय के साथ खराब हो जाते हैं, जिससे पानी अंदर घुस सकता है और इंटीरियर खराब हो जाता है. मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है – क्लीनिंग, रिपेयर और सर्विसिंग महंगी पड़ती है. अगर कार फैक्ट्री से सनरूफ के साथ नहीं आई है, तो आफ्टरमार्केट फिटिंग न करवाएं, क्योंकि यह कार की वारंटी खत्म कर देगी और सेफ्टी रिस्क बढ़ा देगी.

अगर आप एक सनरुफ वाली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले इन बातों पर गौर करना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है.