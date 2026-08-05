/अब पेट्रोल पंप पर चेक होगा आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस! नियम तोड़ा तो सीधे घर पहुंचेगा भारी-भरकम चालान!

No Insurance, No Fuel?: अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. देश में बिना बीमा के दौड़ रही गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह सुझाव दिया है कि बिना वैध इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर तेल देने से मना किया जाए. इसके साथ ही सड़कों और हाईवे पर लगे कैमरों के जरिए ऐसी गाड़ियों का सीधे चालान काटने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि भारत की सड़कों पर चलने वाली लगभग 56% गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के हैं. आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल 30.4 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियों में से करीब 16.5 करोड़ गाड़ियों के पास बीमा ही नहीं है, जिनमें ज्यादातर दोपहिया वाहन हैं. सरकारी डेटा बताता है कि सड़क हादसों में 22% हादसे ऐसी ही गाड़ियों से होते हैं. बीमा न होने की वजह से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (IRDAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है. इसके तहत गाड़ियों के इंश्योरेंस स्टेटस को पेट्रोल पंपों से जोड़ा जाएगा. अगर गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड नहीं होगा, तो पेट्रोल पंप मशीन तेल देने से इनकार कर देगी. इससे लोग तुरंत अपनी गाड़ी का बीमा कराने के लिए मजबूर होंगे. पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस विचार पर अपनी सहमति जता दी है.
अदालत ने पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें, जो 'वाहन पोर्टल' और 'इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो' के डेटा से जुड़े हों. इसके अलावा हाईवे पर लगे ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों को भी इस डेटाबेस से जोड़ा जाएगा. जैसे ही कोई बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी इन कैमरों के सामने से गुजरेगी, सिस्टम अपने आप उसका ई-चालान काटकर गाड़ी मालिक के पास भेज देगा.
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने तक की जेल या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. वहीं दोबारा पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल और 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आप जेल और चालान से बचना चाहते हैं, तो तुरंत अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस स्टेटस चेक करें और उसे रिन्यू करा लें.