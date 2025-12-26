Advertisement
कबाड़ से बना 'गरुड़': छात्रों ने बनाई AI इलेक्ट्रिक सुपरबाइक, फीचर्स जान कुर्सी से उछल पड़ेंगे!

AI Motorcycle: 'गरुड़' की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका 50 प्रतिशत हिस्सा पुराने कबाड़ और रीसाइकिल किए गए सामान से बना है. इन छात्रों ने करीब 1.8 लाख रुपये लगाकर इस प्रोटोटाइप को तैयार किया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:30 PM IST
AI Motorcycle: अगर टैलेंट और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कबाड़ से भी सोना बनाया जा सकता है. सूरत के तीन इंजीनियरिंग छात्रों ने इस बात को सच कर दिखाया है. भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों—शिवम् मौर्य, गुरप्रीत अरोड़ा और गणेश पाटिल ने मिलकर 'Garuda' (गरुड़) नाम की एक ऐसी इलेक्ट्रिक सुपरबाइक बनाई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलती है. इस बाइक का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और तकनीक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

कबाड़ और जुगाड़ का बेहतरीन कॉम्बो 
'गरुड़' की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका 50 प्रतिशत हिस्सा पुराने कबाड़ और रीसाइकिल किए गए सामान से बना है. इन छात्रों ने करीब 1.8 लाख रुपये लगाकर इस प्रोटोटाइप को तैयार किया है. बाइक का फ्रेम आयताकार पाइपों को जोड़कर बनाया गया है, जो इसे मजबूती और एक अलग लुक देता है.

वॉइस कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स
इस बाइक का असली 'दिमाग' एक Raspberry Pi मॉड्यूल है, जो इसे एक कंप्यूटर की तरह काम करने की शक्ति देता है. यह भारत की पहली ऐसी बाइक है जो आपकी आवाज (Voice Commands) पर चलती है. आप इसे बोलकर धीमा होने या रुकने का निर्देश दे सकते हैं. वाई-फाई से कनेक्टेड होने के कारण यह बाइक खुद-ब-खुद अपनी स्पीड को नियंत्रित कर सकती है.

सुरक्षा के लिए 'सेल्फ-ब्रेकिंग' 
सड़क सुरक्षा के लिहाज से इसमें दो हाई-रेंज सेंसर लगाए गए हैं जो AI की मदद से दुर्घटनाओं को रोकते हैं.

12 फीट का दायरा: अगर कोई वाहन 12 फीट के दायरे में आता है, तो बाइक अपने आप रफ्तार कम कर लेती है.

3 फीट की दूरी: यदि कोई रुकावट 3 फीट की दूरी पर हो, तो 'गरुड़' अपने आप पूरी तरह रुक जाती है. यानी इसमें बिना ब्रेक लगाए भी बाइक को सुरक्षित रोका जा सकता है.

बिना हब वाले पहिये और शानदार रेंज
डिजाइन के मामले में 'गरुड़' किसी हॉलीवुड फिल्म की बाइक जैसी लगती है क्योंकि इसमें Hubless Wheels (बिना बीच वाले हिस्से के पहिये) का इस्तेमाल किया गया है. ताकत के लिए इसमें लिथियम-आयन बैटरी दी गई है.

Eco Mode: एक बार चार्ज करने पर 220 किमी की दूरी.

Sport Mode: 160 किमी की रेंज. सबसे अच्छी बात यह है कि यह मात्र 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

टचस्क्रीन डैशबोर्ड और हाई-टेक गैजेट्स
इस सुपरबाइक में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन डैशबोर्ड है जिसमें GPS नेविगेशन, म्यूजिक और फोन कनेक्टिविटी दी गई है. ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए इसमें आगे और पीछे कैमरे लगे हैं, जिनका लाइव फीड स्क्रीन पर दिखता है. इसके अलावा, इसमे मोबाइल चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिग पैड भी दिया गया है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

