SUVs Under 10 Lakh: इससे सस्ती एसयूवी पूरे भारत में नहीं मिलेंगी, फीचर्स जानकर तो चौंक ही जाएंगे आप
Hindi News

SUVs Under 10 Lakh: इससे सस्ती एसयूवी पूरे भारत में नहीं मिलेंगी, फीचर्स जानकर तो चौंक ही जाएंगे आप

SUVs Under 10 Lakh: भारत में किफायती एसयूवीज की भरमार है, जिनमें आपको महंगी एसयूवीज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, ऐसे में आज हम आपके लिए 10 लाख से सस्ती एसयूवीज के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:20 AM IST
SUVs Under 10 Lakh: इससे सस्ती एसयूवी पूरे भारत में नहीं मिलेंगी, फीचर्स जानकर तो चौंक ही जाएंगे आप

SUVs Under 10 Lakh: भारत में 10 लाख की रेंज तक की एसयूवीज काफी ट्रेंडिंग हैं, दरअसल ये एंट्री लेवल रेंज में आती हैं और इन तक ज्यादातर ग्राहकों की पहुंच आसान रहती है. हालांकि इस रेंज में काफी एसयूवीज के ऑप्शन मौजूद हैं. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ये समझना जरूरी है. ऐसे में आपका काम आसान करते हुए हम आपके लिए ऐसी एसयूवीज  के कुछ तगड़े ऑप्शन लेकर आए हैं. 

Hyundai Venue  कीमत: 7.94 लाख (एक्स-शोरूम)

भारत में Hyundai Venue को काफी पसंद किया जाता है, ये एक दमदार सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है. एसयूवी में टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 17-24 किमी/लीटर का माइलेज जेनरेट करता है. कार में ग्राहकों को सनरूफ, टर्बो पेट्रोल इंजन, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं. 

Maruti Suzuki Brezza  कीमत: 8.69 लाख (एक्स-शोरूम)

Maruti Suzuki Brezza एसयूवी भी वेन्यू की तरह ही भारत में काफी पॉपुलर है. इसका माइलेज तकरीबन 17.80-20.15 किमी/लीटर है. एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले मिल जाता है. एसयूवी की मेंटेनेंस कम होने की वजह से इसे फिट रखने में आपके काफी पैसे बच जाते हैं. दरअसल सर्विसिंग कॉस्ट कम हो तो आप हर महीने काफी पैसे बचा सकते हैं. 

Renault Kiger  कीमत: 6.29 लाख (एक्स-शोरूम)

भारत में Renault Kiger का नया मॉडल अभी लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा किफायती है कि अब हर बजट रेंज में ये बड़े आराम से फिट हो जाती है. ग्राहकों को इस एसयूवी से 17-21 किमी/लीटर तक का मैक्सिमम माइलेज मिल जाता है. खासियत की बात करें तो इस एसयूवी में ग्राहकों को स्पोर्टी डिजाइन, CVT गियरबॉक्स के साथ एक अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिल जाता है. अच्छा ग्राउंड क्लियरेन्स किसी भी तरह के टरेन में ड्राइव करने की सहूलियत देता है. नई काइगर में ग्राहकों को ऑटोमैटिक हेडलैंप के साथ रेंज सेन्सिंग वाइपर जैसे जबरदस्त फीचर्स भी मिल जाते हैं. 

;