Advertisement
trendingNow13097618
Hindi NewsऑटोमोबाइलSuzuki Access बड़े अपडेट के साथ हुआ लॉन्‍च, सेफ्टी फीचर्स देख मजा ना आ जाए तो कहना

Suzuki Access बड़े अपडेट के साथ हुआ लॉन्‍च, सेफ्टी फीचर्स देख मजा ना आ जाए तो कहना

Suzuki Access launched with single channel ABS​: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटर 'एक्सेस' (Access) को अब सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ लॉन्च कर दिया है जिसमें काफी सारी खूबियां देखने को मिलने वाली हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suzuki Access बड़े अपडेट के साथ हुआ लॉन्‍च, सेफ्टी फीचर्स देख मजा ना आ जाए तो कहना

Suzuki Access: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटर 'एक्सेस' (Access) को अब सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ लॉन्च कर दिया है जिसमें काफी सारी खूबियां देखने को मिलने वाली हैं. सुजुकी ने अपने भरोसेमंद स्कूटर एक्सेस को सुरक्षा अपडेट देते हुए इसमें सिंगल-चैनल ABS शामिल किया है. यह सिस्टम पैनिक ब्रेकिंग या अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे स्कूटर फिसलता नहीं है. कंपनी का उद्देश्य स्कूटर की जानी-मानी परफॉर्मेंस, माइलेज और कंफर्ट को बरकरार रखते हुए ग्राहकों को एक सुरक्षित राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करना है. 

इंजन क्षमता और दमदार परफॉर्मेंस

नए एबीएस वेरिएंट में सुजुकी का वही भरोसेमंद 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें CVT ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, जो इसे शहर के ट्रैफिक के लिए एक आदर्श स्कूटर बनाता है.

नए वेरिएंट्स, रंग और आकर्षक कीमतें

सुजुकी ने इस स्कूटर को दो मुख्य एडिशन और कई आकर्षक रंगों में पेश किया है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली):

Add Zee News as a Preferred Source

Access Ride Connect ABS Edition: इसकी कीमत ₹92,328 है. यह मेटालिक मैट ब्लैक, स्टेलर ब्लू, पर्ल व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल बेज जैसे 5 रंगों में उपलब्ध है.

Access Ride Connect TFT ABS Edition: इसकी कीमत ₹98,378 है. इसमें टीएफटी डिस्प्ले के साथ प्रीमियम कलर ऑप्शंस जैसे पर्ल मैट एक्वा सिल्वर का विकल्प भी मिलता है.

विशेष ऑफर और डायमेंशन्स

खरीद को आसान बनाने के लिए सुजुकी 6.99% से शुरू होने वाली ब्याज दरों और जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ आकर्षक फाइनेंस स्कीम दे रही है. इसके अलावा, हर राज्य से 10 भाग्यशाली विजेताओं को ₹5,000 के वाउचर जीतने का मौका भी मिलेगा. तकनीकी रूप से स्कूटर का वजन 105–106 किलोग्राम है, इसमें 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक बनाता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Suzuki Access launched

Trending news

'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!