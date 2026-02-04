Suzuki Access: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटर 'एक्सेस' (Access) को अब सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ लॉन्च कर दिया है जिसमें काफी सारी खूबियां देखने को मिलने वाली हैं. सुजुकी ने अपने भरोसेमंद स्कूटर एक्सेस को सुरक्षा अपडेट देते हुए इसमें सिंगल-चैनल ABS शामिल किया है. यह सिस्टम पैनिक ब्रेकिंग या अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे स्कूटर फिसलता नहीं है. कंपनी का उद्देश्य स्कूटर की जानी-मानी परफॉर्मेंस, माइलेज और कंफर्ट को बरकरार रखते हुए ग्राहकों को एक सुरक्षित राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करना है.

इंजन क्षमता और दमदार परफॉर्मेंस

नए एबीएस वेरिएंट में सुजुकी का वही भरोसेमंद 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें CVT ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, जो इसे शहर के ट्रैफिक के लिए एक आदर्श स्कूटर बनाता है.

नए वेरिएंट्स, रंग और आकर्षक कीमतें

सुजुकी ने इस स्कूटर को दो मुख्य एडिशन और कई आकर्षक रंगों में पेश किया है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली):

Add Zee News as a Preferred Source

Access Ride Connect ABS Edition: इसकी कीमत ₹92,328 है. यह मेटालिक मैट ब्लैक, स्टेलर ब्लू, पर्ल व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल बेज जैसे 5 रंगों में उपलब्ध है.

Access Ride Connect TFT ABS Edition: इसकी कीमत ₹98,378 है. इसमें टीएफटी डिस्प्ले के साथ प्रीमियम कलर ऑप्शंस जैसे पर्ल मैट एक्वा सिल्वर का विकल्प भी मिलता है.

विशेष ऑफर और डायमेंशन्स

खरीद को आसान बनाने के लिए सुजुकी 6.99% से शुरू होने वाली ब्याज दरों और जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ आकर्षक फाइनेंस स्कीम दे रही है. इसके अलावा, हर राज्य से 10 भाग्यशाली विजेताओं को ₹5,000 के वाउचर जीतने का मौका भी मिलेगा. तकनीकी रूप से स्कूटर का वजन 105–106 किलोग्राम है, इसमें 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक बनाता है.