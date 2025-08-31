सुजुकी ने किया ब्लंडर: गलती सामने आने पर वापस बुलाई अपनी दो पॉपुलर बाइक, जानें क्या है पूरा माजरा

Suzuki Recalls Bikes: भारतीय बाजार में सुजुकी कंपनी की Gixxer सीरीज की बाइक Bajaj Pulsar, Yamaha FZ और TVS Apache जैसी मोटरसाइकिल को कड़ी टक्कर देती है. लेकिन कंपनी ने हाल ही में अपनी 250 सीसी में मौजूद 2 बाइक को रिकॉल किया है, जिसमें Gixxer 250 और Gixxer SF 250 मॉडल शामिल है. सुजुकी की इस बाइक में गंभीर तकनीकी खामी सामने आई है, जिसके बाद कंपनी ने अपनी 5,145 यूनिट्स बाइक को रिकॉल किया है.

जानें क्या है समस्या?

सुजुकी कंपनी ने साल 2022 से लेकर जून 2025 के बीच निर्माण की गई बाइक को रिकॉल किया है. कंपनी के अनुसार इन दोनों बाइक में गलती से वही रियर ब्रेक लगा दी गई है, जो V-Strom SX के लिए बनाई गई थी. जिसकी वजह से Gixxer 250 और Gixxer SF 250 मॉडल में रियर ब्रेक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और घिसाव भी अधिक हो रहा है.

सर्विस सेंटर ग्राहकों को करेंगे कॉल

सुजुकी अब इस को दूर करने के लिए सभी Gixxer 250 और Gixxer SF 250 मॉडल की 5,145 यूनिट्स को रिकॉल किया है. कंपनी इन बाइक्स में फ्री में रियर ब्रेक असेंबली को बदलेगी. कंपनी ने साफ बताया है कि सभी सर्विस सेंटर ग्राहकों को कॉल करके संपर्क करेंगे. अगर आपने भी साल 2022 और जून 2025 के बीच सुजुकी के Gixxer 250 और Gixxer SF 250 मॉडल को खरीदा है, तो आपको अपने नजदीकी सर्विस सेंटर में जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए. हालांकि, सर्विस सेंटर ग्राहकों से खुद संपर्क करेंगे.

सुजुकी Gixxer के इंजन

Gixxer 250 और Gixxer SF 250 बाइक की बात करें तो इसमें 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 26 bhp की पावर और 22 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.