Suzuki e-ACCESS की बुकिंग हुई स्टार्ट, जानें किन खासियतों से लैस है ये स्कूटर

Suzuki e-ACCESS Bookings Start: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (SMIPL) ने भारतीय बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर, Suzuki e-ACCESS की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. यह स्कूटर सुजुकी के वैश्विक इलेक्ट्रिक सफर की शुरुआत है, जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इस मौके पर एक नया डुअल-टोन कलर 'मैटेलिक मैट स्टेलर ब्लू / मैटेलिक मैट फाइब्रोइन ग्रे' भी पेश किया है. अब यह स्कूटर कुल चार आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा, जो इसकी प्रीमियम अपील को बढ़ाते हैं.

सुजुकी ई-टेक्नोलॉजी

Suzuki e-ACCESS को पांच मुख्य स्तभों पर तैयार किया गया है. इसमें लिथियम आयरन फास्फेट (LFP) बैटरी का उपयोग किया गया है, जिसकी उम्र पारंपरिक NMC बैटरी से चार गुना अधिक होती है. सुरक्षा के लिए इसे पानी में डुबोने, अत्यधिक तापमान और गिरने जैसे कड़े वैश्विक परीक्षणों से गुजारा गया है. इसके एल्युमिनियम बैटरी केस और हल्के चेसिस के कारण यह सड़कों पर बेहतर संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है.

शानदार परफॉरमेंस और स्मार्ट फीचर्स

इस स्कूटर में 4.1 kW की पावरफुल मोटर दी गई है जो 15 Nm का टॉर्क पैदा करती है. खास बात यह है कि बैटरी मात्र 10% बचने पर भी इसकी रफ्तार और रिस्पॉन्स कम नहीं होता. इसमे तीन राइडिंग मोड्स (Eco, Ride A, Ride B) के साथ रिवर्स मोड और रीजेनरेटिव ब्रेकिग की सुविधा है. इसकी बेल्ट ड्राइव मेंटेनेंस-फ्री है, जिसकी लाइफ 7 साल या 70,000 किमी तक बताई गई है.

नेटवर्क और चार्जिग

ग्राहकों की सुविधा के लिए सुजुकी ने अपने 1,200 से अधिक आउटलेट् पर चार्जिंग और सर्विस की व्यवस्था की है. वर्तमान में 240 से ज्यादा आउटलेट्स पर DC फास्ट चार्जर उपलब्ध हैं, जबकि सभी 1,200 केंद्रो पर AC पोर्टेबल चार्जर की सुविधा मिलेगी. कंपनी ने ई-एक्सेस के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीशियन और समर्पित टूल्स की व्यवस्था की है ताकि ग्राहकों को सर्विसिंग में कोई परेशानी न हो.

कीमत, वारंटी और ऑफर्स

दिल्ली में Suzuki e-ACCESS की एक्स-शोरूम कीमत 1,88,490 रुपये रखी गई है. इसे अधिक किफायती बनाने के लिए कंपनी 5.99% की कम ब्याज दर पर फाइनेंस और 24 घंटे से 3 साल तक के रेंटल विकल्प दे रही है. इसके अलावा, ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 7 साल या 80,000 किमी की एक्सटेंडेड वारंटी और 3 साल बाद 60% तक की 'बाय-बैक' गारंटी भी दी जा रही है. मौजूदा सुजुकी ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा.