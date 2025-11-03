बड़ा धमाका! मारुति FRONX को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानें किन खूबियों से है लैस

Suzuki FRONX: हाल ही में Suzuki Fronx को ASEAN NCAP (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) क्रैश टेस्ट में जबरदस्त सफलता मिली है. इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ने सेफ्टी रेटिंग में शानदार 5-स्टार हासिल किए हैं, जिसने इसकी सुरक्षा को लेकर सभी संदेहों को दूर कर दिया है. Fronx ने कुल मिलाकर 77.70 अंकों का प्रभावशाली स्कोर दर्ज किया है. जिस मॉडल का परीक्षण किया गया वह सुजुकी की इंडोनेशिया स्थित चिकांग सुविधा में बनाया गया था और इसे लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई बाजारों में बेचा जाता है. यह मॉडल 1060 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ आता था और इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगा था.

एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में Fronx का प्रदर्शन कैसा रहा?

वयस्क यात्री सुरक्षा (Adult Occupant Protection) श्रेणी में, Suzuki Fronx ने 32 में से 29.37 अंक प्राप्त किए, जो एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन है. ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, यह 16 में से 13.74 अंक लेकर आई. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में, इसने 8 में से 7.63 अंक हासिल किए, और ख़तरे को भांपने (Hazard Perception) के परीक्षण में इसे पूरे 8 में से 8 अंक मिले.

Fronx में कौन से एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं?

ASEAN NCAP द्वारा टेस्ट किए गए इंडोनेशिया-स्पेक Suzuki Fronx के सभी वेरिएंट्स में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इनमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम (SBR), पैदल यात्री सुरक्षा (Pedestrian Protection) और बच्चों की सीटों के लिए ISOFIX माउंट्स शामिल हैं.

इन बुनियादी फीचर्स के अलावा, इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में कुछ बेहद एडवांस फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं. इनमें लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW), फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW), लेन कीप असिस्ट (LKA) और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) जैसी आधुनिक ड्राइवर सहायता प्रणालियाँ शामिल हैं. इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) और ऑटो हाई बीम (AHB) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, हालाँकि मलेशिया-स्पेक Fronx में BSD और AHB टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के तौर पर मिलती है. इन फीचर्स से स्पष्ट है कि यह मॉडल सुरक्षा के मामले में एक कदम आगे है.