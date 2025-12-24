Maruti Suzuki FRONX को क्रैश टेस्ट में मिली 1-स्टार रेटिंग: न्यूजीलैंड में बिक्री पर लगी रोक

Suzuki Fronx: क्रैश टेस्ट में सुरक्षा की खुली पोल सुजुकी की लोकप्रिय एसयूवी 'Fronx ' के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलेशियाई न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) द्वारा किए गए हालिया क्रैश टेस्ट में इस कार को सुरक्षा के मामले में बेहद खराब प्रदर्शन के लिए केवल 1-स्टार रेटिंग मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ट के दौरान कार के सुरक्षा मानकों में कई गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके बाद इसकी सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. विशेष रूप से पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है.

न्यूजीलैंड में बिक्री बंद और यात्रियों को चेतावनी

इस खराब रेटिंग के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, सुजुकी न्यूजीलैंड ने बड़ा कदम उठाते हुए Fronx की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसके अलावा, वहां की परिवहन एजेंसी (NZTA) ने उन 1,115 ग्राहकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है जो पहले ही यह कार खरीद चुके हैं. एजेंसी ने मालिकों को सलाह दी है कि जब तक तकनीकी खराबी ठीक नहीं हो जाती, तब तक कार की पिछली सीट पर किसी भी यात्री को न बैठाया जाए. यह फैसला यात्रियों की जान को जोखिम से बचाने के लिए लिया गया है.

सीटबेल्ट फेलियर ने बढ़ाई चिंता

ANCAP के परीक्षण में सबसे चौंकाने वाली बात 'सीटबेल्ट रिट्रैक्टर' का फेल होना रही. क्रैश टेस्ट के दौरान पिछली सीट की बेल्ट ने काम करना बंद कर दिया, जिससे पीछे बैठा डमी पुतला अनियंत्रित होकर अगली सीट से टकरा गया. सुरक्षा संस्था ने इसे एक "गंभीर सुरक्षा समस्या" करार दिया है. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे महज 48% और बच्चों की सुरक्षा (Child Occupant Protection) में केवल 40% अंक मिले हैं. बच्चों की सुरक्षा में कम स्कोर की बड़ी वजह पिछली सीट पर 'सीटबेल्ट प्री-टेंशनर्स' का न होना बताया गया है.

बच्चों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खतरा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फ्रंट और साइड इंपैक्ट टेस्ट (टक्कर) के दौरान बच्चों के सिर और छाती की सुरक्षा का स्तर 'बेहद खराब' पाया गया. हालांकि कार में ISOFIX एंकरेज (चाइल्ड सीट लॉक) की सुविधा दी गई है, लेकिन सीटबेल्ट मैकेनिज्म की कमजोरी और 'चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन' सिस्टम की कमी के कारण यह कार बच्चों के लिए सुरक्षित साबित नहीं हुई. सेफ्टी असिस्ट फीचर्स के मामले में भी इसे मात्र 55% अंक ही मिल पाए हैं.

भारत निर्मित कार और घरेलू बाजार की स्थिति

हैरानी की बात यह है कि न्यूजीलैंड में बेची जाने वाली सुजुकी Fronx का निर्माण भारत में ही किया जाता है. भारत में भी यह कार काफी लोकप्रिय है और मारुति सुजुकी के 'नेक्सा' (Nexa) शोरूम्स के जरिए बेची जाती है. हालांकि, भारत में मिलने वाले मॉडल में 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट और ESP जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में आई इस रिपोर्ट ने भारतीय ग्राहकों के मन में भी संशय पैदा कर दिया है. अब देखना यह होगा कि क्या मारुति सुजुकी भारत में बिकने वाले मॉडल की सुरक्षा जांच के लिए कोई नया कदम उठाती है या नहीं.