कैसी है Suzuki Gixxer SF 250 Flex-Fuel, जानें इसे खरीदना आपके लिए फायदे की डील है या नहीं

Suzuki Gixxer SF 250 Flex-Fuel: यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रफ्तार के साथ-साथ नेचर की भी चिंता करते हैं. हमनें इस बाइक को खुद इस्तेमाल करके देखा है और अब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:16 PM IST
Suzuki Gixxer SF 250 Flex-Fuel: भारत में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक 'गिक्सर SF 250' का फ्लेक्स-फ्यूल अवतार पेश करती है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रफ्तार के साथ-साथ नेचर की भी चिंता करते हैं. हमनें इस बाइक को खुद इस्तेमाल करके देखा है और अब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं. आज हम आपको इस बाइक का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर ये बाइक चलाने में कैसी है और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए.

फ्लेक्स-फ्यूल का मतलब क्या है?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य बाइक से अलग कैसे है. यह बाइक E85 ईंधन पर चल सकती है, जिसका मतलब है कि इसमें 85% तक एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है. चूंकि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए भविष्य में इसे चलाना आपकी जेब पर कम भारी पड़ेगा और इससे कार्बन उत्सर्जन भी काफी कम होता है.

डिजाइन और लुक
दिखने में फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल और स्टैंडर्ड गिक्सर SF 250 में कोई खास अंतर नहीं है. इसमें वही तीखे कट्स, एयरोडायनामिक फेयरिंग और शानदार LED हेडलाइट सेटअप मिलता है. हालांकि, इसे अलग पहचान देने के लिए सुजुकी ने इस पर खास 'Flex-Fuel' के स्टिकर और नई कलर स्कीम दी है. इसकी मस्कुलर बॉडी आज भी सड़क पर लोगों का ध्यान खींचने का दम रखती है.

परफॉरमेंस
ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि एथेनॉल के इस्तेमाल से क्या बाइक की पावर कम हो जाएगी? सुजुकी ने इसके 249cc, ऑयल-कूल्ड इंजन में कुछ तकनीकी बदलाव किए हैं ताकि यह एथेनॉल के साथ सही से काम कर सके. यह लगभग 26 bhp की पावर और 22 Nm का टॉर्क देती है. एथेनॉल के इस्तेमाल के बावजूद बाइक के पिकअप में कोई बड़ी गिरावट महसूस नहीं होती. 6-स्पीड गियरबॉक्स बहुत स्मूथ है और हाईवे पर यह बाइक काफी स्टेबल रहती है.

फीचर्स और तकनीक
बाइक में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेट क्लस्टर दिया गया है जो जरूरत की सारी जानकारी देता है. सुरक्षा के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) मिलता है, जो तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक को फिसलने से बचाता है. इसके अलावा, फ्लेक्स-फ्यूल सेंसर इंजन को यह बताता रहता है कि फ्यूल में एथेनाल की मात्रा कितनी है, ताकि कम्बशन सही से हो सके.

माइलेज 
एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा जल्दी जलता है, इसलिए फ्लेक्स-फ्यूल मोड पर माइलेज में 5-10% की मामूली कमी आ सकती है. लेकिन क्योंकि एथेनॉल की कीमत कम होगी, इसलिए आपका कुल खर्च कम ही रहेगा. सुजुकी के इंजन अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसके मेंटेनेंस को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है.

हमारा फैसला: किसे खरीदनी चाहिए?
सुजुकी गिक्सर SF 250 फ्लेक्स-फ्यूल उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो भविष्य की तकनीक के साथ चलना चाहते हैं. अगर आप शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ कभी-कभी लबी दूरी तय करना चाहते हैं और नेचर को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हैं, तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Suzuki Gixxer SF 250

