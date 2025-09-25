Suzuki Hayabusa हुई महंगी, GST 2.0 के चलते 1.16 लाख ज्यादा चुकाएंगे ग्राहक
Suzuki Hayabusa हुई महंगी, GST 2.0 के चलते 1.16 लाख ज्यादा चुकाएंगे ग्राहक

Suzuki Hayabusa Price Hike: सुजुकी की अन्य बड़ी बाइकों, जिनमें वी-स्ट्रॉम 800डीई और जीएसएक्स-8आर शामिल हैं, की कीमतें भी बढ़ गई हैं जिसके बाद ग्राहकों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:05 AM IST
Suzuki Hayabusa हुई महंगी, GST 2.0 के चलते 1.16 लाख ज्यादा चुकाएंगे ग्राहक

Suzuki Hayabusa Price Hike: अगर आप सुजुकी हायाबुसा खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सरकार द्वारा GST 2.0 लागू होने के बाद, इस आइकॉनिक बाइक की कीमत में ₹1.16 लाख का भारी इजाफा हुआ है. नई कीमत अब ₹16.90 लाख से बढ़कर ₹18.06 लाख हो गई है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इस बदलाव का असर सिर्फ हायाबुसा पर ही नहीं, बल्कि सुजुकी की अन्य बड़ी बाइक्स V-Strom 800DE और GSX-8R पर भी पड़ा है.

क्यों हुआ यह बदलाव?
हाल ही में लागू हुए GST 2.0 के तहत, बड़ी बाइक्स पर टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं. इसी वजह से हायाबुसा, जो सुजुकी के भारतीय पोर्टफोलियो की सबसे महंगी बाइक है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. इसका असर V-Strom 800DE और GSX-8R पर भी पड़ा है. V-Strom 800DE की कीमत अब ₹11.01 लाख हो गई है, जिसमें ₹71,000 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि GSX-8R की कीमत ₹9.89 लाख हो गई है, जो पहले ₹9.25 लाख थी.

पिछले साल, हायाबुसा ने बिक्री के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया था. FY2025 में इसकी 511 यूनिट्स बिकीं, जो भारत में इसकी लॉन्चिंग के बाद से सबसे ज्यादा है. यह 1,000–1,600cc सेगमेंट में 57% की मार्केट शेयर के साथ टॉप पर रही. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई कीमत वृद्धि से इसकी बिक्री की रफ्तार धीमी हो सकती है. इसके विपरीत, सुजुकी ने उन मोटरसाइकिलों पर GST का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है जो 350cc से कम हैं. उदाहरण के लिए, Gixxer SF 250 की कीमत में ₹18,024 तक की कटौती की गई है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Suzuki Hayabusa

;