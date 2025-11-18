Advertisement
trendingNow13009063
Hindi Newsऑटोमोबाइल

'धूम' वाली बाइक ने बदला रंग-रूप! 390 किमी/घंटा की रफ्तार वाली Hayabusa का स्पेशल एडीशन लॉन्च

Suzuki Hayabusa: Hayabusa का स्पेशल एडिशन अपनी नई कलर थीम के कारण सबसे अलग दिखता है. इसे ब्रांड की रेसिंग विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए 'पर्ल विगर ब्लू एंड व्हाइट' रंग में पेश किया गया है. 

 

|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'धूम' वाली बाइक ने बदला रंग-रूप! 390 किमी/घंटा की रफ्तार वाली Hayabusa का स्पेशल एडीशन लॉन्च

Suzuki Hayabusa: दुनिया भर में अपनी बेजोड़ रफ़्तार और 'धूम' फिल्म से मिली लोकप्रियता के लिए मशहूर Suzuki Hayabusa का 2026 स्पेशल एडिशन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में लॉन्च हो गया है, साथ ही इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी कई फीचर्स को अपडेट किया गया है. यह मोटरसाइकिल अपने शानदार 1340cc, इनलाइन-फोर इंजन के साथ ही आती रहेगी, जो 190PS की पावर और 150Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

नए अपडेट में क्या है खास 
Hayabusa का स्पेशल एडिशन अपनी नई कलर थीम के कारण सबसे अलग दिखता है. इसे ब्रांड की रेसिंग विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए 'पर्ल विगर ब्लू एंड व्हाइट' रंग में पेश किया गया है. इसके अलावा, फ्यूल टैंक पर 3D ब्लैक ब्रांड लेटरिंग और एक स्पेशल एडिशन बैज इसे विशिष्ट पहचान देते हैं. इस एडिशन में आइकॉनिक ट्विन स्टेनलेस-स्टील साइलेंसर पहले की तरह ही हैं, लेकिन अब इनमें ब्लैक एनोडाइज्ड एंड कैप्स और हीट शील्ड्स दिए गए हैं. यूके के खरीदारों को रियायती मूल्य पर आधिकारिक Akrapovic स्लिप-ऑन एग्जॉस्ट लगवाने का विकल्प भी मिल रहा है, और इसमें एक सीट काउल भी स्टैंडर्ड उपकरण के रूप में दिया गया है, जबकि पिलियन सीट और ग्रैब रेल भी पैकेज में शामिल हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बड़ा बदलाव हुआ है?

Add Zee News as a Preferred Source

2026 अपडेट के साथ, Hayabusa को इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स में भी सुधार मिला है. Suzuki ने थ्रॉटल मैप्स को एडजस्ट किया है ताकि बाइक कम आरपीएम पर भी बेहतर टॉर्क दे सके. लंबी दूरी की राइडिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को अपडेट किया गया है, जो अब गियर बदलते समय भी एक्टिव रहता है. लॉन्च कंट्रोल सिस्टम को भी और बेहतर बनाया गया है, और वज़न में मामूली कमी लाने के लिए मोटरसाइकिल में अब लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग किया गया है.

भारत में कितनी महंगी हो सकती है यह 'सुपरबाइक'?

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्पेशल एडिशन की कीमत यूके में £18,999 (लगभग ₹22.15 लाख) रखी गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत £18,599 (लगभग ₹21.67 लाख) है. तुलनात्मक रूप से, भारत में मौजूदा Hayabusa की एक्स-शोरूम कीमत ₹18.06 लाख है. उम्मीद है कि अपडेटेड स्टैंडर्ड मॉडल अगले साल की शुरुआत में भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगा, जिसकी कीमत में लगभग ₹30,000 का प्रीमियम इज़ाफा हो सकता है. 'धूम' जैसी बॉलीवुड फिल्मों के कारण Hayabusa भारत में भी हाई-परफॉर्मेंस मोटरस्पोर्ट्स का एक प्रतिष्ठित नाम बनी हुई है.

TAGS

Suzuki Hayabusa

Trending news

नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी