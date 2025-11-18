'धूम' वाली बाइक ने बदला रंग-रूप! 390 किमी/घंटा की रफ्तार वाली Hayabusa का स्पेशल एडीशन लॉन्च

Suzuki Hayabusa: दुनिया भर में अपनी बेजोड़ रफ़्तार और 'धूम' फिल्म से मिली लोकप्रियता के लिए मशहूर Suzuki Hayabusa का 2026 स्पेशल एडिशन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में लॉन्च हो गया है, साथ ही इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी कई फीचर्स को अपडेट किया गया है. यह मोटरसाइकिल अपने शानदार 1340cc, इनलाइन-फोर इंजन के साथ ही आती रहेगी, जो 190PS की पावर और 150Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

नए अपडेट में क्या है खास

Hayabusa का स्पेशल एडिशन अपनी नई कलर थीम के कारण सबसे अलग दिखता है. इसे ब्रांड की रेसिंग विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए 'पर्ल विगर ब्लू एंड व्हाइट' रंग में पेश किया गया है. इसके अलावा, फ्यूल टैंक पर 3D ब्लैक ब्रांड लेटरिंग और एक स्पेशल एडिशन बैज इसे विशिष्ट पहचान देते हैं. इस एडिशन में आइकॉनिक ट्विन स्टेनलेस-स्टील साइलेंसर पहले की तरह ही हैं, लेकिन अब इनमें ब्लैक एनोडाइज्ड एंड कैप्स और हीट शील्ड्स दिए गए हैं. यूके के खरीदारों को रियायती मूल्य पर आधिकारिक Akrapovic स्लिप-ऑन एग्जॉस्ट लगवाने का विकल्प भी मिल रहा है, और इसमें एक सीट काउल भी स्टैंडर्ड उपकरण के रूप में दिया गया है, जबकि पिलियन सीट और ग्रैब रेल भी पैकेज में शामिल हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बड़ा बदलाव हुआ है?

2026 अपडेट के साथ, Hayabusa को इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स में भी सुधार मिला है. Suzuki ने थ्रॉटल मैप्स को एडजस्ट किया है ताकि बाइक कम आरपीएम पर भी बेहतर टॉर्क दे सके. लंबी दूरी की राइडिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को अपडेट किया गया है, जो अब गियर बदलते समय भी एक्टिव रहता है. लॉन्च कंट्रोल सिस्टम को भी और बेहतर बनाया गया है, और वज़न में मामूली कमी लाने के लिए मोटरसाइकिल में अब लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग किया गया है.

भारत में कितनी महंगी हो सकती है यह 'सुपरबाइक'?

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्पेशल एडिशन की कीमत यूके में £18,999 (लगभग ₹22.15 लाख) रखी गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत £18,599 (लगभग ₹21.67 लाख) है. तुलनात्मक रूप से, भारत में मौजूदा Hayabusa की एक्स-शोरूम कीमत ₹18.06 लाख है. उम्मीद है कि अपडेटेड स्टैंडर्ड मॉडल अगले साल की शुरुआत में भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगा, जिसकी कीमत में लगभग ₹30,000 का प्रीमियम इज़ाफा हो सकता है. 'धूम' जैसी बॉलीवुड फिल्मों के कारण Hayabusa भारत में भी हाई-परफॉर्मेंस मोटरस्पोर्ट्स का एक प्रतिष्ठित नाम बनी हुई है.