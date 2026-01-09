Suzuki Motorcycle India ने दिखाया दम, तैयार कर दिए 10 मिलियन टू-व्हीलर्स

Suzuki Motorcycle India: कंपनी की इस सफलता के पीछे 'सुजुकी एक्सेस' का सबसे बड़ा हाथ रहा है, जिसने देश में 125cc स्कूटर सेगमेंट की नींव रखी. वर्तमान में सुजुकी का पोर्टफोलियो काफी मजबूत है, जिसमें एक्सेस, बर्गमैन और एवेनिस जैसे स्कूटरों के साथ-साथ जिक्सर सीरीज, वी-स्ट्रॉम और प्रसिद्ध हायाबुसा जैसी प्रीमियम मोटरसाइकिलें शामिल हैं
Trending Photos
Suzuki Motorcycle India: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने गुरुग्राम प्लांट से 10 मिलियन यूनिट तैयार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने यह मुकाम भारत में अपने संचालन के 20वें वर्ष में प्राप्त किया है. दिलचस्प बात यह है कि जहां शुरुआती 50 लाख यूनिट्स बनाने में कंपनी को 14 साल लगे, वहीं अगली 50 लाख यूनिट्स का उत्पादन महज पिछले 6 वर्षों में पूरा कर लिया गया, जो कंपनी की जबरदस्त विकास दर को दर्शाता है. इस मील के पत्थर का जश्न मनाते हुए 10 मिलियनवीं यूनिट के रूप में सुजुकी एक्सेस 125 राइड कनेक्ट एडिशन को पेश किया गया.
कंपनी की इस सफलता के पीछे 'सुजुकी एक्सेस' का सबसे बड़ा हाथ रहा है, जिसने देश में 125cc स्कूटर सेगमेंट की नींव रखी. वर्तमान में सुजुकी का पोर्टफोलियो काफी मजबूत है, जिसमें एक्सेस, बर्गमैन और एवेनिस जैसे स्कूटरों के साथ-साथ जिक्सर सीरीज, वी-स्ट्रॉम और प्रसिद्ध हायाबुसा जैसी प्रीमियम मोटरसाइकिलें शामिल हैं. जापानी इंजीनियरिंग और ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित इन मॉडलों ने सुजुकी को भारतीय बाजार में एक भरोसेमंद ब्रांड बनाया है.
भविष्य की चुनौतियो और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुजुकी अब कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर कदम बढ़ा रही है. कंपनी ने हाल ही में अपनी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल 'जिक्सर एसएफ 250 और इलेक्ट्रिक स्कूटर 'ई एक्सेस' के साथ भविष्य की मोबिलिटी के संकेत दिए है. विस्तार की योजना के तहत हरियाणा के खरखौदा में एक नया निर्माण संयंत्र विकसित किया जा रहा है, जो कंपनी की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा. वर्तमान में सुजुकी के भारत में 1200 से अधिक टचपॉइंट्स हैं और यहाँ से 60 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है.
10 मिलियन उत्पादन के इस अवसर पर सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष उपहारों की घोषणा की है. कंपनी रिटेल फाइनेंस पर जीरो प्रोसेसिंग फीस और आखिरी ईएमआई की छूट जैसे ऑफर दे रही है. साथ ही, सुजुकी के सभी टचपॉइंट्स पर मुफ्त '10-पॉइंट व्हीकल चेक-अप', लेबर चार्ज पर 10% की छूट और ओरिजिनल एक्सेसरीज पर विशेष लाभ दिए जा रहे हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर केनिची उमेदा ने इस सफलता का श्रेय ग्राहकों, डीलरों और कर्मचारियों के अटूट विश्वास को दिया है.