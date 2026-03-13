चटख चमकदार 'पर्ल ग्रेस व्हाइट' कलर में आया सुजुकी बर्गमैन स्कूटर, पसंद आया तो जानें क्या है इसकी नई कीमत और फीचर्स

Suzuki Motorcycle India Burgman Street EX: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने मैक्सी-स्कूटर, Burgman Street EX को एक नए और फ्रेश लुक में पेश किया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसका नया 'पर्ल ग्रेस व्हाइट' कलर ऑप्शन लॉन्च कर दिया है. इस नए अपडेट के साथ अब ये स्कूटर पर्ल ग्रेस व्हाइट, मेटालिक रॉयल ब्रोंज और मेटालिक मैट ब्लैक ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

बर्गमैन स्ट्रीट EX में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 124cc का ऑल-एल्युमीनियम 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है. ये इंजन 6,500 rpm पर 8.6 PS की पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सुजुकी की 'ईको परफॉर्मेंस अल्फा' तकनीक और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से तेज रफ्तार पकड़ता है साथ ही फ्यूल की बचत भी करता है.

फीचर्स

इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका 'इंजन ऑटो स्टॉप-स्टार्ट' (EASS) सिस्टम है. ट्रैफिक में रुकने पर यह इंजन को अपने आप बंद कर देता है और थ्रॉटल घुमाते ही इंजन दोबारा चालू हो जाता है. इससे भारी ट्रैफिक में पेट्रोल की काफी बचत होती है. इसके साथ ही इसमें 'साइलेंट स्टार्टर' जिससे स्कूटर बिना शोर के स्टार्ट होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

खास डिजाइन

बर्गमैन स्ट्रीट EX को लंबी दूरी के हिसाब से तैयार किया गया है. इसमें राइडर के पैर फैलाने की जगह और एक आरामदायक डुअल-टोन सीट दी गई है. स्कूटर में पीछे की तरफ 12-इंच का बड़ा पहिया और चौड़ा टायर लगाया गया है, जो तेज रफ्तार पर भी बेहतरीन स्टेबिलिटी और बैलेंस डेटा है. इसका बॉडी-माउंटेड विंडस्क्रीन हवा के दबाव को कम करता है.

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

सुजुकी ने इसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है. 'सुजुकी राइड कनेक्ट' ऐप के जरिए आप अपने फोन को स्कूटर से जोड़ सकते हैं, जिससे नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट सीधे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं. सेफ्टी और रोशनी के लिए इसमें बेहद चमकदार LED हेडलाइट और टेल लैंप दिए गए हैं. साथ ही, सीट के नीचे 21.5 लीटर का बड़ा स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप अपना हेलमेट और अन्य जरूरी सामान आसानी से रख सकते हैं.

कीमत

दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,07,902 रुपये तय की गई है.