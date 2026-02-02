सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ सेल: जनवरी 2026 में दर्ज की 15% की शानदार ग्रोथ

Suzuki Motorcycle India: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (SMIPL) के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद दमदार रही है. कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 1,25,786 यूनिट्स की बिक्री की है, जो पिछले साल इसी महीने (1,08,921 यूनिट्स) के मुकाबले 15% अधिक है. घरेलू बाजार में कंपनी ने 14% की बढ़त के साथ 1,00,296 गाड़ियां बेचीं, जबकि एक्सपोर्ट के मामले में 21% की बड़ी उछाल देखने को मिली. कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट श्री दीपक मुतरेजा ने इस सफलता का श्रेय ग्राहकों के भरोसे और बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस को दिया है.

प्रोडक्शन में रचा इतिहास और पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर

जनवरी 2026 का महीना सुजुकी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि कंपनी ने भारत में 1 करोड़ (10 मिलियन) यूनिट्स के कुल प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि भारत के प्रति सुजुकी की लॉंग टर्म कमिटमेंट को दर्शाती है. इसके साथ ही, कंपनी ने भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर 'Suzuki e-Access' भी आधिकारिक तौर पर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी सुजुकी की मौजूदगी मजबूत हो गई है.

स्पेयर पार्ट्स और नई स्टाइलिंग का जादू

सिर्फ नई गाड़ियों की बिक्री ही नहीं, बल्कि कंपनी के स्पेयर पार्ट्स बिजनेस ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. जनवरी में स्पेयर पार्ट्स की बिक्री से 89.56 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है. इसके अलावा, सुजुकी ने अपने युवाओं के बीच लोकप्रिय मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए Gixxer SF 250 और Gixxer 250 को नए आकर्षक कलर्स में पेश किया है, ताकि ग्राहकों को स्टाइल के और भी ज्यादा विकल्प मिल सकें.

कस्टमर इंगेजमेंट

सुजुकी ने ग्राहकों के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करने के लिए देश भर में कई बड़े इवेंट्स आयोजित किए. हैदराबाद में हुए 'सुजुकी मत्सुरी' कार्यक्रम में 3,700 से अधिक राइडर्स और ग्राहकों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा, पटना में सुजुकी एक्सेस माइलेज कॉन्टेस्ट और मंगलुरु, बेंगलुरु, सूरत जैसे शहरों में 'गिक्सर पिट स्टॉप' (GIXXER Pit Stop) प्रोग्राम के जरिए कंपनी ने सैकड़ों बाइक प्रेमियों से सीधा संवाद किया, जिससे ब्रांड की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है.

भविष्य की रणनीति और बेहतर अनुभव

शानदार बिक्री के आंकड़ों के बाद कंपनी अब अपने सर्विस नेटवर्क और शोरूम के विस्तार पर और अधिक निवेश करने की योजना बना रही है. सुजुकी का लक्ष्य है कि वह अपने ग्राहकों को सिर्फ गाड़ी न बेचे, बल्कि उन्हें 'ओनरशिप' का एक बेहतरीन और भरोसेमंद अनुभव भी प्रदान करे. जिस तरह से कंपनी ने 15% की ग्रोथ हासिल की है, उसे देखते हुए यह साल सुजुकी के लिए भारतीय दोपहिया बाजार में बेहद निर्णायक साबित होने वाला है.