सुजुकी मोटरसाइकिल ने की धमाकेदार सेल, नवंबर 2025 में बेच दीं 1,22,300 बाइक्स

Suzuki Motorcycle Sale in November: जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की टू-व्हीलर सहायक कंपनी, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SMIPL) ने नवंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री का डेटा जारी कर दिया है. इस डेटा के अनुसार कंपनी ने नवंबर 2025 में कुल 1,22,300 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो नवंबर 2024 में बेची गई 94,370 यूनिट्स की तुलना में 30% की दमदार ईयर बाई ईयर ग्रोथ है.

घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रोथ

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की यह गति घरेलू और ग्लोबल, दोनों बाज़ारों से मिली है:

घरेलू बिक्री: नवंबर 2025 में घरेलू बाज़ार में SMIPL की बिक्री 96,360 यूनिट्स तक पहुँच गई. यह पिछले साल इसी महीने बेची गई 78,333 यूनिट्स की तुलना में 23% की बड़ी ग्रोथ है.

एक्सपोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कंपनी का प्रदर्शन असाधारण रहा, जहाँ निर्यात में 62% की भारी वृद्धि दर्ज की गई. नवंबर 2024 में 16,037 यूनिट्स के मुकाबले नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 25,940 यूनिट्स तक पहुँच गया.

इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) दीपक मुतरेजा ने कहा, "हम सुजुकी पर अपने ग्राहकों के बढ़ते विश्वास के लिए आभारी हैं. हमारे डीलर नेटवर्क के समर्पित प्रयासों के साथ उनका समर्थन हमारी वृद्धि को लगातार आगे बढ़ा रहा है. " उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए पहल कर रही है, और ग्राहकों तक पहुंच, बिक्री के बाद के अनुभव और कम्युनिटी-बिल्डिंग को बढ़ाने में निवेश करना जारी रखेगी.