Suzuki ने घटाए टू-व्हीलर्स के दाम, जानें अब कितने में मिलेंगे आपके फेवरेट व्हीकल

Suzuki Two Wheeler Price Drop: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भारतीय बाजार में बिकने वाले अपने दोपहिया वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. यह कदम सरकार द्वारा 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद उठाया गया है. ब्रांड इन बदलावों का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचा रहा है. यह निर्माता की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आगामी त्योहारी सीज़न से ठीक पहले आया है, जो ऑटो उद्योग के लिए बिक्री में तेज़ी का समय होता है.

सुजुकी ने अपने पूरे लाइनअप में कीमतों में भारी कमी की है, जिसमें 350 सीसी से कम क्षमता वाले मॉडल भी शामिल हैं. सबसे पहले, ब्रांड के सबसे लोकप्रिय मॉडल, एक्सेस की कीमत में 8,523 रुपये की कटौती की गई है. इसके स्पोर्टी विकल्प, एवेनिस की कीमत में 7,823 रुपये की मामूली कटौती की गई है. बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत में 8,373 रुपये की कमी की गई है, जबकि अधिक महंगी बर्गमैन स्ट्रीट EX की कीमत में 9,798 रुपये की बड़ी कटौती की गई है.

मोटरसाइकिलों की बात करें तो, जिक्सर सीरीज़ अब कम से कम 11,520 रुपये कम कीमत पर उपलब्ध है, जबकि उच्च-स्तरीय जिक्सर SF 250 की कीमत में सबसे ज़्यादा 18,024 रुपये की कमी आई है. सुजुकी की क्वार्टर-लीटर टूरिंग मोटरसाइकिल, V-Strom SX, की कीमत में 17,982 रुपये की कमी आई है. ब्रांड का यह कदम बाज़ार के रुझान के अनुरूप है और इससे निर्माता को बिक्री के मामले में फ़ायदा हो सकता है. त्योहारी सीज़न को देखते हुए, कार निर्माता कीमतों में बदलाव का फ़ायदा उठा सकता है.