Suzuki Vision e-Sky BEV कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा: कैसी होगी मारुति की एंट्री-लेवल EV

Suzuki Vision e-Sky BEV: क्या मारुति की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार आ रही है? जापान मोबिलिटी शो 2025 से पहले, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अपने भविष्य की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की झलक पेश करते हुए Vision e-Sky कॉन्सेप्ट को वर्चुअल तरीके से दुनिया के सामने रखा है. यह एक 'बॉर्न-EV' कॉन्सेप्ट है, जिसे सुजुकी की नई डिज़ाइन फिलॉसफी "Unique, Smart, Positive" के तहत डिज़ाइन किया गया है. इसकी 'टॉल-बॉय' स्टाइलिंग भारत में बिकने वाली मारुति वैगनआर (WagonR) की याद दिलाती है और यह संकेत देती है कि भविष्य की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैसी हो सकती है.

डिज़ाइन

Suzuki Vision e-Sky में एक फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है. इसके फ्रंट फेसिया (Front Fascia) पर मैट्रिक्स-स्टाइल की LED लाइट बार है, जिसके दोनों तरफ C-आकार के DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) और मुख्य हेडलाइट्स हैं. इसका डिज़ाइन सीधा-खड़ा (अपराइट) है, जो अंदर बैठने वालों को बेहतर हेडरूम देगा. साइड में फ्लश डोर हैंडल्स, एयरोडायनामिक विंग मिरर्स और एक फ्लोटिंग C-पिलर इसे मॉडर्न टच देते हैं.

Vision e-Sky का डाईमेन्शन

लंबाई: 3,395mm

चौड़ाई: 1,475mm

ऊंचाई: 1,625mm

ये माप इसे Maruti Suzuki S-Presso से ऊंचाई में ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में यह एस-प्रेसो से छोटी है. इसका यह कॉम्पैक्ट आकार जापान के 'केई कार (Kei car)' रेगुलेशन के अनुरूप है, जो इसे भारत जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बना सकता है.

इंटीरियर और फीचर्स: अंदर क्या खास है?

कॉन्सेप्ट का इंटीरियर भी आधुनिक और प्रीमियम है.

स्टीयरिंग व्हील: इसमें 'स्क्विरकल' (चौकोर-गोल) आकार का स्टीयरिंग व्हील है, जिस पर मल्टी-फंक्शन बटन दिए गए हैं.

स्क्रीन: ड्राइवर के लिए डुअल डिजिटल स्क्रीन हैं— एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए जो बैटरी चार्ज, रेंज और स्पीड जैसी ज़रूरी जानकारी दिखाता है, और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए.

डैशबोर्ड: इसमें फ्लोटिंग डैशबोर्ड डिज़ाइन है.

अन्य फीचर्स: LED लाइट स्ट्रिप्स पूरे केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग (Ambient Lighting) देती हैं. ड्राइव सेलेक्टर डैशबोर्ड के नीचे स्थित है. फ्रंट सीटें स्प्लिट-टाइप डिज़ाइन की हैं, जो प्रीमियमनेस का एहसास कराती हैं.

लॉन्च डिटेल्स और रेंज: भारत कब आएगी?

Vision e-Sky के प्रोडक्शन मॉडल का ग्लोबल लॉन्च वित्त वर्ष 2026 (FY2026) में होने की उम्मीद है. हालांकि, इसकी तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स (technical specifications) के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सुजुकी ने पुष्टि की है कि कॉन्सेप्ट की क्लेम्ड रेंज 270 किमी से ज़्यादा होगी, जो रोज़मर्रा के शहरी इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है.

भारत के लिए प्लान:

इस बात की प्रबल संभावना है कि सुजुकी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक एंट्री-लेवल मारुति इलेक्ट्रिक हैचबैक भारत में ला सकती है. यह कार K-EV प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसके 2026-27 के आस-पास भारत में लॉन्च होने का अनुमान है. यदि इसे अत्यधिक स्थानीयकरण (localised) के साथ लॉन्च किया जाता है, तो यह Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसी कारों को टक्कर देगी, जिससे यह भारत की सबसे किफायती EVs में से एक बन सकती है.