कॉलेज स्टूडेंट ने किया ऐसा आविष्कार, बाइक को ईंधन की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत!

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मदुरै (Madurai) में एमएससी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने एक रिचार्जेबल सोलर बाइक (Rechargable Solar Bike) विकसित करने का दावा किया है. स्टूडेंट का दावा है कि सफर के दौरान इसकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है.

Tamil Nadu | An MSc student in Madurai claims to have developed a rechargeable solar bike; says its battery gets automatically charged during ride

I converted bicycle my sister got from govt to e-bike. It can travel up to 40kms & battery gets fully charged in 20kms:Dhanush Kumar pic.twitter.com/TYOXghu2v7

— ANI (@ANI) March 24, 2022