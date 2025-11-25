ये है 5 स्टार रेटिंग वाली सबसे सस्ती हैचबैक, किसी प्रीमियम कार जैसा है डिजाइन

Tata Altroz Base Model: अल्ट्रोज़ में पूरी तरह से अपडेटेड फ्रंट एंड दिए गए हैं, जिसमें डे-टाइम रनिंग लाइट्स के लिए अपडेटेड सिग्नेचर के साथ नई फुल-एलईडी स्प्लिट हेडलाइट्स, लेयर्ड रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स के साथ एक नया ग्रिल डिज़ाइन और फ़ॉग-लैंप हाउसिंग के लिए वर्टिकल रिसेस के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर दिया गया है.
Tata Altroz: भारत में Tata Altroz को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट की हैचबैक कार है जिसमें आपको अच्छा माइलेज और फीचर्स तो मिलते ही हैं साथ ही इसकी मेंटेनेंस भी काफी लो है. अगर आपको ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं. आज हम आपको इस कार के बेस मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए ग्राहकों को सबसे कम रकम चुकनी पड़ती है.
कौन सा मॉडल है और कितनी है कीमत
Tata Altroz के बेस मॉडल की बात करें तो ये Altroz Smart 1.2 Petrol | MT वेरीनत है जिसे खरीदने के लिए ग्राहकों को महज 6,89,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत अदा करनी पड़ती है.
डिजाइन में क्या है खास
अल्ट्रोज़ में पूरी तरह से अपडेटेड फ्रंट एंड दिए गए हैं, जिसमें डे-टाइम रनिंग लाइट्स के लिए अपडेटेड सिग्नेचर के साथ नई फुल-एलईडी स्प्लिट हेडलाइट्स, लेयर्ड रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स के साथ एक नया ग्रिल डिज़ाइन और फ़ॉग-लैंप हाउसिंग के लिए वर्टिकल रिसेस के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर दिया गया है. इस कार में फ्लश-फिटिंग इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल और नए 16-इंच 5-स्पोक एलॉय व्हील शामिल है.
रियर की बात करें तो इस कार में हॉरिजॉन्टल टी-शेप के एलईडी टेल-लैंप दिए गए हैं, जो अब एक एलईडी लाइट बार से जुड़े हैं. टेलगेट के निचले सिरे पर स्पोर्टियर डुअल-टोन रियर बम्पर और 'अल्ट्रोज़' लेटरिंग भी है. इसमें आपको कई कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें ड्यून ग्लो, एम्बर ग्लो, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे और रॉयल ब्लू ऑप्शन शामिल हैं.
फीचर्स
कार के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट, एम्बिएंट लाइटिंग, 90 डिग्री खुलने वाले दरवाजे, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वाइपर, और 360 डिग्री कैमरा जैसी खासियतें मौजूदा हैं.
2025 टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट इंजन और गियरबॉक्स
अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल के जैसा ही पावरट्रेन ऑप्शन मिलेगा: 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 88hp पावर जेनरेट करने वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 5-स्पीड मैनुअल के साथ 74hp पावर जेनरेट करने वाला फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन और 5-स्पीड मैनुअल के साथ 90hp पावर जेनरेट करने वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन इसमें शामिल है.