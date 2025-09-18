Tata Altroz को मिली 5 स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग, क्रैश टेस्ट में दिखाई अपनी ताकत
Tata Altroz को मिली 5 स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग, क्रैश टेस्ट में दिखाई अपनी ताकत

Tata Altroz: टाटा अल्ट्रोज़ भारतीय क्रैश-टेस्टिंग एजेंसी से टेस्ट की जाने वाली 9 वीं टाटा कार है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:24 AM IST
Tata Altroz को मिली 5 स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग, क्रैश टेस्ट में दिखाई अपनी ताकत

Tata Altroz: टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (एओपी) में, इस हैचबैक ने 29.65/32 का प्रभावशाली स्कोर हासिल किया, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर 44.90/49 रहा. 2025 अल्ट्रोज़, बीएनसीएपी द्वारा अब तक परीक्षण की गई नौवीं टाटा कार है, और इन सभी को सबसे तदगी सेफ़्टी रेटिंग मिली है. बता दें कि प्री-फेसलिफ्ट अल्ट्रोज़ को 2020 में ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिले थे.

क्या रहा स्कोर 

टाटा अल्ट्रोज़ को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 29.65 पॉइंट्स मिले.
अल्ट्रोज़ के लिए चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर 49 में से 44.90 है. 

टाटा अल्ट्रोज़ बीएनसीएपी एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 15.55/16

अल्ट्रोज़ के फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, चालक के सिर, गर्दन, छाती और पैरों की सुरक्षा को 'अच्छा', जबकि पैरों के लिए 'पर्याप्त' रेटिंग मिली. को पैसेंजर के लिए, सेफ़्टी अच्छी थी, सिवाय दाहिने टिबिया के लिए 'पर्याप्त' रेटिंग के. 

साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 14.11/16

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में, चालक के सभी अंगों की सुरक्षा 'अच्छा' थी, जिससे 'ठीक' रेटिंग मिली. साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, इसे मिश्रित रेटिंग मिली, जिसमें सिर और पेल्विस के लिए 'अच्छा', पेट के लिए 'पर्याप्त' और छाती के लिए 'मार्जिनल' सुरक्षा शामिल थी.

टाटा अल्ट्रोज़ बीएनसीएपी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

डायनामिक स्कोर: 23.90/24
चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12
वाहन मूल्यांकन स्कोर: 9/13

चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते समय अल्ट्रोज़ को लगभग पूर्ण डायनामिक स्कोर 23.90/24 मिला. 18 महीने के बच्चे और 3 साल के बच्चे, दोनों के लिए डमी की साइड प्रोटेक्शन के लिए, इस प्रीमियम हैचबैक को 4/4 का डायनामिक स्कोर मिला. 18 महीने के बच्चे के डमी के लिए फ्रंटल प्रोटेक्शन 7.90/8 और 3 साल के बच्चे के डमी के लिए 8/8 रहा.

टाटा अल्ट्रोज़ के सेफ़्टी फीचर्स 

टाटा अल्ट्रोज़ के सेफ़्टी फीचर्स की बात कारें तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ़्टी किट में 6 एयरबैग, ESC, 3-पॉइंट सीटबेल्ट शामिल हैं. बेस मॉडल से ही, अल्ट्रोज़ हैचबैक सभी यात्रियों के लिए छह एयरबैग, ABS, ESC और 3-पॉइंट सीटबेल्ट से लैस है। उच्चतर वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TATA Altroz

