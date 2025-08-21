Tata Altroz या Hyundai i20, जानें कौन सी प्रीमियम हैचबैक है आपके लिए बेस्ट
Car Tips:  Tata Altroz और Hyundai i20 दोनों ही कारों ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी धाक जमाकर रखी है लेकिन इनमें से कौन सी कार बेस्ट है ये समझने के लिए आपको कुछ अहम चीजों की जानकारी होनी जरूरी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:04 AM IST
Car Tips: Tata Altroz और Hyundai i20 ये दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक हैं, जिनमें स्टाइलिश और स्पेशियस डिजाइन तो देखने को मिल ही जाता है, साथ ही साथ इनमें आपको एक कंफरटेबल इंटीरियर और लग्जरी वाइब भी मिलती है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कार खरीदते समय इनमें से कौन सा ऑप्शन चुना जाए. अगर आप भी इन दोनों प्रीमियम एसयूवीज के बीच कन्फ्यूज हैं तो आज हम आपका काम आसान करने जा रहे हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: इन 5 शानदार 350cc बाइक्स के साथ कॉलेज लाइफ बनेगी यादगार, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कोई नहीं देता टक्कर

कीमत 

Tata Altroz: 6.89 लाख से शुरू

Hyundai i20: 7.51 लाख से शुरू

इंजन और माइलेज

Tata Altroz में ग्राहकों को 1.2L का पेट्रोल इंजन, 1.5L डीजल इंजन और 1.2L CNG यूनिट मिल जाता है जो इस कार को जबरदस्त पावर देते हैं. माइलेज की बात की जाए तो पेट्रोल इंजन के साथ ये कार 19-20 kmpl, डीजल इंजन के साथ 23.60 kmpl तो वहीं CNG यूनिट के साथ ये कार 26.90 km/kg का माइलेज देती है जिससे आप हर महीने फ्यूल पर अपने काफी पैसे बचा सकते हैं. 

Hyundai i20 की बात करें तो ग्राहकों को इस कार में महज 1.2L पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही मिलता है. इस इंजन की बदौलत ये प्रीमियम हैचबैक 20-21.5 kmpl (मैनुअल और CVT) का माइलेज जेनरेट कर सकती है.

फीचर्स

Tata Altroz में ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से तकरीबन हर एक फीचर को शामिल किया गया है जिसमें Android Auto/Apple CarPlay के साथ ही 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस एंबिएंट लाइटिंग के साथ 360-डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है.  

Hyundai i20 की बात करें तो इस प्रीमियम हैचबैक में ग्राहकों को ब्लू-लिंक कनेक्टेड फीचर्स, वायरलेस चार्जर के साथ  7-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम और 10.25-इंच टचस्क्रीन देखने को मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: Fronx को कांटे की टक्कर देगी 2025 Kiger Facelift, डिजाइन में मिल सकते हैं बड़े अपडेट्स

सेफ्टी रेटिंग

Tata Altroz को सेफ्टी के मामले में 5-स्टार Global NCAP रेटिंग मिल चुकी है. इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए जाते हैं जो कि सेफ्टी में चार-चांद लगा देते हैं. 

Hyundai i20: सेफ्टी के मामले में हुंडई की इस कार को 3-स्टार Global NCAP रेटिंग दी गई है, इसके साथ ही ग्राहकों को कार के इंटीरियर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रूप से मिल जाते हैं.

