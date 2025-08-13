Tata Altroz vs Toyota Glanza: कौन सी हैचबैक है आपके बजट और जरूरत के हिसाब से परफेक्ट, जानें सबकुछ

भारत में लोग SUV से ज्यादा हैचबैक गाड़ियों को पसंद करते हैं. आप भी उनमें से हैं, जिनको SUV, MUV और Sedan से ज्यादा हैचबैक अच्छी लगती है. आज हम आपके लिए दो हैचबैक कार लेकर आए हैं. हम इस स्टोरी में बताएंगे कि कौन-सी कार आपके लिए बेस्ट होने वाली है. हम इन दोनों कारों के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.

जानें Tata Altroz और Glanza के फीचर्स के बारे में

Tata Altroz ने अपनी कार में नए फीचर्स को ऑफर किया है. जैसे-LED हेडलाइट, DRLs, कनेक्टेड टेल लाइट्स, 360 कैमरा, फ्लश डोर हैंडल, क्रूज कंट्रोल, ABS, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कारप्ले और एंबिएंट लाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. वहीं Toyota Glanza की बात करें, तो इस कार में ABS, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, LED हेडलाइट, DRLs, ब्रेक असिस्ट, 6 एयरबैग्स, EBD और 9 Inch टच स्क्रीन दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Mahindra BE 6 का ब्लैक एडिशन लॉन्च से पहले वायरल; एक चार्ज में चलेगी 683 KM, फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश

जानें दोनों कार के इंजन और कीमत के बारे में

Toyota Glanza के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1197cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 88.50 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. Glanza के माइलेज की बात करें तो कंपनी के मुताबिक यह 22.94 kmpl माइलेज देती है. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 6.99-10 लाख रुपये तक है. वहीं Tata Altroz में 1199cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 86.79bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में भी 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. इस कार में आपको 345 लीटर का बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलता है. Tata Altroz का (एक्स-शोरूम) कीमत 6.89-11.49 लाख रुपये तक है.