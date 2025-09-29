Advertisement
तहलका मचाने आ रही हैं Tata और Mahindra की नई SUVs! क्या आप तैयार हैं?

Upcoming Tata and Mahindra SUVs: आने वाले 3 से 4 महीनों में लगातार बड़े लॉन्च देखने को मिलेंगे जिनमें Tata Motors की Punch facelift से लेकर Harrier और Safari का पेट्रोल वर्ज़न भी शामिल है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:06 AM IST
Upcoming Tata and Mahindra SUVs: भारत की दो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां, Tata Motors और Mahindra & Mahindra अगले 3-4 महीनों में अपनी लोकप्रिय पॉपुलर SUVs को अपडेट करके बाज़ार में उतारने के लिए तैयार हैं. ग्राहकों को इन महीनों में लगातार बड़े लॉन्च देखने को मिलेंगे. Tata Motors की बात करें तो, सबसे पहले अक्टूबर में Punch facelift आने वाली है, जिसके बाद नवंबर में उनकी बड़ी SUVs, Harrier और Safari के पेट्रोल वर्ज़न भी लॉन्च हो सकता है. 

दूसरी ओर, Mahindra भी पीछे नहीं है. कंपनी दिवाली से पहले Thar 3-door, साथ ही Bolero Neo और Bolero SUVs के अपडेटेड मॉडल पेश करेगी. आइए, इन आने वाली Tata और Mahindra SUVs की खास डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं.

Tata की गाड़ियों में क्या है खास?
 

Tata Punch Facelift
डिज़ाइन और फीचर्स: अपडेटेड Punch का डिज़ाइन काफी हद तक Punch EV से मिलता-जुलता हो सकता है, जिसमें बदली हुई फ्रंट ग्रिल, नए बंपर और हेडलैंप्स शामिल हैं. इसमें नए अलॉय व्हील्स, रीडिज़ाइंड टेलगेट और Altroz जैसा LED टेललैंप्स भी देखने को मिल सकते हैं.

इंटीरियर अपग्रेड: अंदर की तरफ, इसे एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा. फीचर्स की लिस्ट में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड (मानक) रूप में शामिल किया जा सकता है.

इंजन: 2025 Tata Punch facelift में मौजूदा 1.2L NA पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शंस ही जारी रहेंगे.

Tata Harrier/Safari Petrol
इंजन: Harrier और Safari SUVs को जल्द ही एक बिल्कुल नया 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है. यह डायरेक्ट इंजेक्शन (DI) मोटर 170bhp की मैक्स पावर और 280Nm का टॉर्क देगी.

टेक्नोलॉजी: यह इंजन BS6 Phase II और E20 इथेनॉल पेट्रोल मिक्स फ्यूल के हिसाब से होगा.

ट्रांसमिशन: नया पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ पेश किया जाएगा.

Mahindra की SUVs में क्या है नया?

Mahindra Bolero/Bolero Neo Facelift
फीचर्स: अपडेटेड Bolero Neo में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक बड़ा 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस गो सिस्टम.

इंजन: इन SUVs में मौजूदा 1.5L, 3-सिलेंडर mHawk डीज़ल इंजन ही जारी रहेगा, जो 100bhp पावर और 260Nm टॉर्क पैदा करता है.

Mahindra Thar Facelift (3-Door)
डिज़ाइन: 2025 Mahindra Thar facelift में Thar Roxx से कई डिज़ाइन एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं. जासूसी तस्वीरों से पता चला है कि इसमें डबल-स्टैक्ड स्लॉट्स वाली नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और हेडलैंप्स व टेललैंप्स के लिए नए C-आकार के LED सिग्नेचर होंगे.

इंटीरियर अपग्रेड: अंदर की तरफ, नई Thar में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जर, A-पिलर्स पर ग्रैब हैंडल और डोर-इनलेड पावर विंडो स्विच जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे.

इंजन: इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे, जिनमें 2.0L टर्बो पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 2.2L टर्बो डीज़ल यूनिट्स शामिल हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

UPCOMING SUVs

;