Tata की गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट? जानें दिवाली से पहले खरीदने पर कितनी होगी सेविंग

Tata Car Discount: टाटा मोटर्स ने ऐलान कर दिया है कि वह अपनी कारों और एसयूवी पर हाल ही में की गई जीएसटी कटौती का पूरा फायदा देने के लिए तैयार है और इसका लाभ 22 सितंबर 2025 से पूरी तरह से ग्राहकों को मिल पाएगा. ये कदम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद 1200 सीसी (पेट्रोल) और 1500 सीसी (डीज़ल) तक के इंजन वाली कारों और 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स के लिए टैक्स रेट में रिवीजन के फैसले के बाद आया है.

इस संशोधन के साथ, ये वाहन अब 18% के स्लैब में आ गए हैं, जो पहले 28% स्लैब था, जिसे खत्म कर दिया गया है. 350 सीसी से ज्यादा बड़े इंजन वाली बड़ी एसयूवी, चार पहिया वाहन और बाइक्स पर अब लग्जरी एक कैटेगरी में आते हैं जिसमें तहत 40% टैक्स लगेगा, जो पहले 50% था. नतीजतन, सभी गाड़ियों की कीमतों मन कटौती होगी, जिससे आने वाले त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है.

टाटा मोटर्स ने कहा कि वह "ग्राहकों को त्योहारों के दौरान डिलीवरी के लिए अपनी पसंदीदा गाड़ी जल्दी बुक करने के लिए प्रोत्साहित करती है." जीएसटी के पूरे लाभ के बाद, एंट्री-लेवल टाटा टियागो हैचबैक और टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान क्रमशः 75,000 रुपये और 80,000 रुपये तक सस्ती हो गई हैं. अल्ट्रोज़ प्रीमियम हैचबैक 1.10 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है, जबकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली पंच और नेक्सन सबकॉम्पैक्ट एसयूवी अब क्रमशः 85,000 रुपये और 1.55 लाख रुपये सस्ती हैं.

प्रीमियम सेगमेंट में, टाटा कर्व की कीमत में 65,000 रुपये तक की कटौती की गई है. टाटा हैरियर और सफारी अब क्रमशः 1.40 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं. खरीदार अधिकृत टाटा मोटर्स डीलरशिप पर अपने चुनिंदा वेरिएंट की सटीक संशोधित कीमतें देख सकते हैं