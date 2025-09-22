Tata Cars Price Drop: इन कारों पर बंपर डिस्काउंट, इससे ज्यादा बचत हो जाए तो कहना

Tata Price Drop: टाटा मोटर्स ने अपने लाइनअप पर फेस्टिव सीज़न ऑफर का ऐलान कर दिया है. ब्रांड ने स्पष्ट किया है कि ये फेस्टिव सीजन ऑफर GST बेनिफिट्स के साथ ही ऑफर किए जाएंगे, जिससे यह लाइनअप और भी किफायती हो जाएगा. ब्रांड ने टाटा सफारी, नेक्सन और अन्य कारों पर 2 लाख रुपये तक के लाभ बढ़ा दिए हैं. लेकिन फेस्टिव सीज़न ऑफर केवल 30 सितंबर तक ही वैलिड है.

ब्रांड टाटा नेक्सन पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक के लाभ दे रहा है, जिसमें 1.55 लाख रुपये की कीमत में कमी और 45,000 रुपये तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी शामिल हैं. वहीं, टाटा टियागो, पंच और अल्ट्रोज़ पर क्रमशः 1.20 लाख रुपये, 1.58 लाख रुपये और 1.76 लाख रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं.

टाटा कारों पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट (GST + एक्स्ट्रा ऑफर्स)

Add Zee News as a Preferred Source

GST 2.0 के बाद नई कीमतें और अतिरिक्त लाभटाटा मोटर्स ने GST 2.0 रिफॉर्म्स के तहत अपनी कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को शानदार बचत का मौका मिल रहा है. टियागो की कीमत में 0.75 लाख रुपये की कमी के बाद अब इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये है, जो हैरान करने वाली बात है क्योंकि ये 2020 में लॉन्च हुई टियागो की कीमत से भी कम है. इसके अलावा, 0.45 लाख रुपये तक के अतिरिक्त लाभ के साथ कुल 1.20 लाख रुपये की बचत हो रही है. टिगोर की कीमत 0.81 लाख रुपये घटकर 5.48 लाख रुपये हो गई है, जिसमें 0.30 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 1.11 लाख रुपये की बचत है. पंच की कीमत में 1.08 लाख रुपये की कटौती हुई है, और अब ये 5.49 लाख रुपये में उपलब्ध है, जो 2021 में इसके लॉन्च प्राइस के बराबर है, साथ ही 0.50 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 1.58 लाख रुपये की बचत है.

अल्ट्रॉज़ की कीमत 1.11 लाख रुपये घटकर 6.30 लाख रुपये हो गई है, जिसमें 0.65 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 1.76 लाख रुपये की बचत है. नेक्सन की कीमत में 1.55 लाख रुपये की कटौती के बाद अब ये 7.31 लाख रुपये से शुरू होती है, और 0.45 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 2.00 लाख रुपये की बचत मिल रही है. कर्व की कीमत 0.67 लाख रुपये कम होकर 9.65 लाख रुपये हो गई है, जिसमें 0.40 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 1.07 लाख रुपये की बचत है. हैरियर की कीमत में 1.44 लाख रुपये की कमी के बाद अब ये 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है, और 0.50 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 1.94 लाख रुपये की बचत है. सफारी की कीमत 1.48 लाख रुपये घटकर 14.66 लाख रुपये हो गई है, जिसमें 0.50 लाख रुपये के लाभ के साथ कुल 1.98 लाख रुपये की बचत है. ये नई कीमतें और अतिरिक्त लाभ टाटा की कारों को और भी आकर्षक बनाते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए ये सही समय है अपनी ड्रीम कार खरीदने का.