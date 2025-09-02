फैमिली के लिए बेस्ट Tata Curvv EV, 3 लाख के डाउन पेमेंट पर ले जाएं घर, सिर्फ इतनी देनी होगी EMI
फैमिली के लिए बेस्ट Tata Curvv EV, 3 लाख के डाउन पेमेंट पर ले जाएं घर, सिर्फ इतनी देनी होगी EMI

Curvv EV On Road Price: आज हम आपके लिए एक ईवी कार लेकर आए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से फैमिली के लिए बेस्ट होने वाली है. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो टाटा मोटर्स की ओर से आने वाली Tata Curvv EV है. टाटा Curvv EV ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:35 AM IST
फैमिली के लिए बेस्ट Tata Curvv EV, 3 लाख के डाउन पेमेंट पर ले जाएं घर, सिर्फ इतनी देनी होगी EMI

Tata Curvv EV On Road Price: भारतीय बाजार में ईवी गाड़ियों का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है. सरकार भी ईवी कार को लेकर कई तरह के कदम उठा रही है. आप भी अपनी फैमिली के लिए एक ईवी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी कार बेहतर होगी. आज हम आपके लिए एक ईवी कार लेकर आए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से फैमिली के लिए बेस्ट होने वाली है. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो टाटा मोटर्स की ओर से आने वाली Tata Curvv EV है. टाटा Curvv EV ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टाटा की यह ईवी देश में अपना जलवा बिखेर रही है. कंपनी की यह कार हर किसी को काफी पसंद आ रही है. Tata Curvv EV में कई दमदार फीचर्स को जोड़ा गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में Tata Curvv EV की EMI और डाउन पेमेंट के बारे में बताएंगे. 

Tata Curvv EV ऑन-रोड कीमत 

Tata Curvv EV के Creative 45 वेरिएंट की कीमत की बात करें, तो इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत कंपनी ने 17.49 लाख रुपये रखा है. इस कार पर आपको 73 हजार रुपये का इंश्योरेंस और 17 हजार 490 रुपये टीसीएस चार्ज देने होंगे, जिसके बाद Tata Curvv EV के Creative 45 वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 18.47 लाख रुपये है. 

Tata Curvv EV के Creative 45 वेरिएंट का ये पूरा कैलकुलेशन राजधानी दिल्ली के हिसाब से तैयार किया गया है. बता दें कि हर राज्य का अलग-अलग इंश्योरेंस और टीसीएस चार्ज  का पैसा लेते हैं. आपको कार खरीदने से पहले नजदीकी शोरूम जाकर पूरी जानकारी लेनी होगी. 

यह भी पढ़ें: 2026 Kawasaki ZX-6R भारत में लॉन्च, दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ सड़कों पर भरेगी दहाड़

कितनी होगी EMI

अगर आप Tata Curvv EV के  Creative 45 कार को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से कार की (एक्स-शोरूम) पर फाइनेंस किया जाएगा. अगर आप 3 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपके करीब बैंक की ओर से 15.47 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. अगर बैंक 9 फीसदी ब्याज दर के हिसाब  से 7 साल के लिए फाइनेंस करता है, तो आपको हर महीने EMI के रूप में 24,889 रुपये जमा करने होंगे. मतलब आप 7 साल में Tata Curvv EV के Creative 45 वेरिएंट के लिए लगभग 5.43 लाख रुपये बतौर ब्याज दर देंगे. मतलब कार की कुल ऑन-रोड कीमत 23.90 लाख रुपये के करीब पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: GST कटौती के बाद Maruti S-Presso होगी हजारों रुपये सस्ती, जानें संभावित कीमत

;