Tata Curvv को मिला अपडेट: बेहतर इंटीरियर और नए फीचर्स के साथ हुई और भी खास

Tata Curvv Updated: टाटा मोटर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित कूप SUV, Tata Curvv, को हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने औपचारिक घोषणा किए बिना Curvv के इंटीरियर को ताज़ा थीम और कुछ उपयोगी नए फीचर्स से लैस किया है.

इंटीरियर में बदलाव और नए फीचर्स

सबसे बड़ा बदलाव Curvv के इंटीरियर में देखने को मिला है. अब इसका इंटीरियर हल्के कलर की नई थीम के साथ आया है, जो केबिन को एक अधिक खुला और प्रीमियम लुक देता है. इसके अतिरिक्त, यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए, SUV में अब सन ब्लाइंड (Sun Blind) भी दिए गए हैं, जो तेज धूप से बचाव में मदद करेंगे. इन छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट्स ने Curvv के प्रीमियम अनुभव को और बढ़ा दिया है.

दमदार इंजन और कीमत

Tata Curvv के पेट्रोल वेरिएंट में वही 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ग्राहक इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCA (डुअल क्लच ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन का विकल्प चुन सकते हैं. फीचर्स की बात करें तो, इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉयस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और क्रूज़ कंट्रोल जैसे कई अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं. Tata Curvv की एक्स-शोरूम कीमत ₹ 9.65 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए ₹ 18.84 लाख तक जाती है.