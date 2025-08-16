1.2-लीटर Revotron के साथ आती है इंजन मिडिल क्लास की फेवरेट कार, इलेक्ट्रिक वर्जन भी है मौजूद

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने नए coupe-SUV Tata Curvv की बहुत चर्चा हो रही है, जो अपनी ड्रेस्ड डाउन लुक, दमदार इंजन ऑप्शन और एडवांस फीचर्स के साथ मार्केट में धूम मचा रही है, साथ हीं यह मॉडल इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल दोनों पावरट्रेन वाले ऑप्शन में मौजूद है और भारतीय खरीदारों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है

डिजाइन

टाटा कर्व की डिजाइन की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 4308–4310 मिमी और चौड़ाई 1810 मिमी है. साथ ही इसका व्हीलबेस 2560 मिमी उंचा है और इसकी तुलना Nexon से किया जाए तो ये इस कार से 62 मिमी ज्यादा ऊंचा है, जिससे अंदर की जगह पर्याप्त रहती है, और ये कार स्लोपिंग रूफलाइन वाला coupe-हाल SUV है जिसकी आकर्षक एलईडी लाइट्स इसके लुक को जबरदस्त बनाने काम कर रही है.

इंजन

टाटा कर्व के इंजन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर Revotron इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 118–123 bhp पावर और 170–225 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करती है, साथ ही इसमें 6-स्पीड मैन्युअल या 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है. और वहीं डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर के क्रायोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो लगभग 116 bhp पावर और 260 Nm टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, साथ ही इस कार के माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज कंपनी के मुताबिक 17–19 kmpl है

इलेक्ट्रिक वेरिएंट

इस कार का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आता है जिसमें 45 kWh का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इसके रेंज की बात करें तो ये लगभग 350–430 km है और इसके दूसरे बैटरी 55 kWh का इस्तेमाल किया गया है जिसका रेंज कंपनी के मुताबिक 585 km है और इसके इलेक्ट्रिक मोटर के पावर की बात करें तो ये लगभग 150–167 PS का पावर जनरेट करने का काम करती है, और साथ 215 nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करती है.

इसकी कीमत की बात करें तो टाटा कर्व की शुरुआती कीमत 10 लाख से शुरू है और 19 लाख तक जाती है.