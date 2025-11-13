Tata Harrier और Safari में आ रहा सबसे बड़ा अपडेट, यूजर्स का मजा हो जाएगा दोगुना

Tata Cars in India: भारतीय एसयूवी बाजार में अपनी धाक जमाने वाली Tata Harrier और Safari के फैन्स के लिए एक बड़ी खबर है, जिसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है. अब तक केवल डीज़ल इंजन के साथ बाज़ार में राज करने वाली इन दोनों पावरफुल गाड़ियों में जल्द ही एक नया, दमदार विकल्प जुड़ने जा रहा है. टाटा मोटर्स अपनी इन पॉपुलर एसयूवी को 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लैस करने वाली है. यह कदम न केवल ग्राहकों की एक बड़ी मांग को पूरा करेगा, बल्कि इन दोनों गाड़ियों को Mahindra Scorpio N और XUV700 जैसी प्रतिद्वंद्वी गाड़ियों के सामने और भी मज़बूती से खड़ा कर देगा. यह इंजन 9 दिसंबर 2025 को इन दोनों एसयूवी में दस्तक देगा, लेकिन सवाल यह है कि इस नए इंजन के आने से ग्राहकों को क्या बड़ा फायदा होगा?

Tata का 'हाइपीरियन' इंजन

टाटा मोटर्स ने यह नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अपनी 'Hyperion' इंजन सीरीज के तहत विकसित किया है और इसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया गया था. यह इंजन चार-सिलेंडर, डायरेक्ट इंजेक्शन (Direct Injection) सेटअप के साथ आता है, जिस पर कंपनी पिछले पाँच वर्षों से काम कर रही थी. पावर आउटपुट के मामले में यह इंजन बेहद शानदार है: यह लगभग 170 PS की पावर और 280 Nm का ज़बरदस्त टॉर्क जनरेट करता है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि यह इंजन न केवल दमदार है, बल्कि हाईवे पर ओवरटेकिंग और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है. इसे मैनुअल और ऑटोमेटिक (संभवतः डुअल-क्लच या टॉर्क कन्वर्टर) दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा.

डीजल ग्राहकों को पेट्रोल इंजन मिलने से क्या फायदा होगा?

Harrier और Safari को हमेशा से ही केवल डीज़ल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जिससे उन ग्राहकों की पहुँच से ये गाड़ियाँ दूर थीं जो सिर्फ पेट्रोल एसयूवी खरीदना चाहते थे. अब पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलने से ग्राहकों का आधार बढ़ेगा, और बिक्री में भी उछाल आने की उम्मीद है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब टाटा इन दोनों गाड़ियों के साथ Scorpio N और XUV700 को सीधी टक्कर दे पाएगी, जो पहले से ही पेट्रोल और डीज़ल दोनों विकल्पों में उपलब्ध हैं. पेट्रोल इंजन डीज़ल इंजन की तुलना में अक्सर सस्ता होता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पेट्रोल इंजन के आने के बाद Harrier और Safari की शुरुआती कीमत में कमी आ सकती है, जो लगभग 12 लाख से 13 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. वर्तमान में इनकी शुरुआती कीमत क्रमश: 14 लाख रुपये और 14.66 लाख रुपये है.