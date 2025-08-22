Tata Harrier EV से गई शख्स की जान, जानें कंपनी की तरफ से क्या कहा गया
Tata Harrier EV से गई शख्स की जान, जानें कंपनी की तरफ से क्या कहा गया

Tata Harrier EV Accident: न्यूली लॉन्च ईवी में समन मोड मिल जाता है जो कि ऑटोनॉमस फ़ीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप बिना कार में बैठे हुए इसे आगे या फिर पीछे कर सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:06 AM IST
Tata Harrier EV से गई शख्स की जान, जानें कंपनी की तरफ से क्या कहा गया

Tata Harrier EV Accident: आजकल मार्केट में जो कारें आ रही हैं वो काफी ज्यादा हाइटेक हैं, दरअसल नई कारों में कनेक्टेड तकनीक के साथ ही तमाम ऐसे फीचर्स भी दिए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं, जिनसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है. ऐसी ही एक कार है नई टाटा हैरियर ईवी जिसे हाल-फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है और इस कार में भर-भर के फीचर्स दिए गए हैं जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक कार बनाते हैं.

इस न्यूली लॉन्च ईवी में समन मोड मिल जाता है जो कि ऑटोनॉमस फ़ीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप बिना कार में बैठे हुए इसे आगे या फिर पीछे कर सकते हैं. वैसे तो ये फीचर काफी दमदार नजर आता है लेकिन इस एक फीचर की वजह से एक शख्स की जान चली गई है. 

तमिलनाडु में गई शख्स की जान 

रेडिट पर मौजूद एक वायरल वीडियो के अनुसार हैरियर ईवी एक शख्स के ऊपर से निकल गई. जानकारी के अनुसार ये तमिलनाडु के अविनाशी की घटना है जिसमें पीड़ित के सिर में चोट आई थी. यह दृश्य एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. वीडियों हैरियर ईवी ड्राइवर के केबिन में कदम रखने से पहले ही ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद ढलान से नीचे लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है. सीसीटीवी में समय और तारीख 14 अगस्त 2025, शाम लगभग 5:53 बजे दिखाई दे रही है. 

पोस्ट के अनुसार, व्यक्ति ने कार के अंदर घुसकर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, हालांकि, भारी एसयूवी की स्पीड की वजह से व्यक्ति बाहर गिर गया साथ ही पीछे जाते समय गाड़ी उसके पैरों के ऊपर से गुज़र गई. नीचे गिरने के दौरान व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आ गई थी. वहां पर मौजूद कुछ लोग वीडियो में शख्स की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था. परिवार अभी भी सदमे में है और उसने टाटा मोटर्स के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. कंपनी के अधिकारियों ने गाड़ी अपने कब्जे में ले ली है. हालांकि इस घटना के पीछे की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है, और यह क्लियर नहीं हुआ है कि ये घटना गाड़ी में तकनीकी खराबी से हुई है या इसमें कोई मानवीय भूल शामिल है. 

रेडिट पोस्ट में दावा 

रेडिट पोस्ट में दावा किया गया है कि मृतक को नई कार में पहले ही सॉफ़्टवेयर संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा था, जब वह सड़क पर रुक गई और चालू नहीं हुई. उसे शोरूम को फ़ोन करना पड़ा और तकनीशियनों को आकर गाड़ी चालू करने में मदद करनी पड़ी. टाटा मोटर्स ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. 

टाटा मोटर्स ने इस मामले के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है, "हमें इस दुखद दुर्घटना की सूचना मिली है और हम इस क्षति से बहुत दुखी हैं. हमारी संवेदनाएँ, प्रार्थनाएँ और हार्दिक समर्थन मृतक के परिवार के साथ हैं. हम वर्तमान में सभी प्रासंगिक तथ्य एकत्र कर रहे हैं."

इसमें आगे कहा गया है, "ऑनलाइन/सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के फर्स्ट रिव्यू से पता चलता है कि गाड़ी ग्रैविटी के कारण ढलान की ऊपर से लुढ़क गई होगी और किसी अज्ञात चीज से टकराने के बाद उछल गई होगी, इससे पता चलता है कि मोटर चालू नहीं थी. वाहन परिवार के पास ही है और घटना के बाद से चलाया जा रहा है, और हमें अभी तक इसका निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला है."

