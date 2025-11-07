Advertisement
trendingNow12992848
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Tata Harrier EV खरीदने के लिए करना होगा इंतजार, कंपनी ने भड़ाया वेटिंग पीरियड

Tata Harrier EV: हैरियर ईवी को 65kWh और 75kWh बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है. 65kWh RWD वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 538 किमी की रेंज प्रदान करता है, जबकि 75kWh RWD वेरिएंट लाइन-अप में सबसे अधिक 627 किमी की दावा की गई रेंज देता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata Harrier EV खरीदने के लिए करना होगा इंतजार, कंपनी ने भड़ाया वेटिंग पीरियड

Tata Harrier EV: टाटा मोटर्स की प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, टाटा हैरियर ईवी, भारतीय बाजार में खरीदारों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है. यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ एसयूवी, जिसे भारतीय कार निर्माता की फ्लैगशिप ईवी पेशकश के रूप में जून में लॉन्च किया गया था, अब मजबूत मांग के कारण ध्यान का केंद्र बनी हुई है. हैरियर ईवी की कीमतें ₹21.49 लाख से शुरू होती हैं और ₹28.99 लाख तक जाती हैं (होम चार्जर इंस्टॉलेशन लागत को छोड़कर), जो इसे अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम और आकर्षक विकल्प बनाती है.

वेटिंग पीरियड और वेरिएंट की डिमांड 
बाजार में इस मॉडल के बढ़ते आकर्षण का सीधा असर इसके वेटिंग पीरियड पर पड़ा है. वर्तमान में, टाटा हैरियर ईवी के उच्च-स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट्स पर ग्राहकों को आठ से दस सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ रहा है. यह वेटिंग पीरियड खासकर मिड-स्पेक Fearless+ (₹23.99-24.99 लाख) और टॉप-स्पेक Empowered (₹27.49-28.99 लाख) ट्रिम्स के लिए है. दिलचस्प बात यह है कि यह वेटिंग टाइम 65kWh और 75kWh दोनों बैटरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए समान है, भले ही ग्राहक AC फास्ट चार्जर (ACFC) का चयन करें या नहीं.

'स्टेल्थ एडिशन' की लोकप्रियता
मांग केवल उच्च-स्पेसिफिकेशन वाले ट्रिम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खास कॉस्मेटिक पैकेज भी पसंद किए जा रहे हैं. Empowered ट्रिम में ₹75,000 के प्रीमियम पर उपलब्ध Harrier EV Stealth Edition भी स्वस्थ मांग का आनंद ले रहा है, जिस पर समान 8-10 सप्ताह का वेटिंग पीरियड है. यह दिखाता है कि खरीदार केवल पावरट्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि हैरियर ईवी के विशिष्ट और आकर्षक डिज़ाइन तत्वों के लिए भी प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी और रेंज
हैरियर ईवी को 65kWh और 75kWh बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है. 65kWh RWD वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 538 किमी की रेंज प्रदान करता है, जबकि 75kWh RWD वेरिएंट लाइन-अप में सबसे अधिक 627 किमी की दावा की गई रेंज देता है. टॉप-स्पेसिफिकेशन Empowered 75 ट्रिम में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलता है, जिसमें फ्रंट एक्सल पर एक अतिरिक्त मोटर जोड़ी जाती है, जिससे संयुक्त आउटपुट 313hp तक पहुँच जाता है और यह वेरिएंट 622 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Harrier EV

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश