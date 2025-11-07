Tata Harrier EV खरीदने के लिए करना होगा इंतजार, कंपनी ने भड़ाया वेटिंग पीरियड

Tata Harrier EV: टाटा मोटर्स की प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, टाटा हैरियर ईवी, भारतीय बाजार में खरीदारों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है. यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ एसयूवी, जिसे भारतीय कार निर्माता की फ्लैगशिप ईवी पेशकश के रूप में जून में लॉन्च किया गया था, अब मजबूत मांग के कारण ध्यान का केंद्र बनी हुई है. हैरियर ईवी की कीमतें ₹21.49 लाख से शुरू होती हैं और ₹28.99 लाख तक जाती हैं (होम चार्जर इंस्टॉलेशन लागत को छोड़कर), जो इसे अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम और आकर्षक विकल्प बनाती है.

वेटिंग पीरियड और वेरिएंट की डिमांड

बाजार में इस मॉडल के बढ़ते आकर्षण का सीधा असर इसके वेटिंग पीरियड पर पड़ा है. वर्तमान में, टाटा हैरियर ईवी के उच्च-स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट्स पर ग्राहकों को आठ से दस सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ रहा है. यह वेटिंग पीरियड खासकर मिड-स्पेक Fearless+ (₹23.99-24.99 लाख) और टॉप-स्पेक Empowered (₹27.49-28.99 लाख) ट्रिम्स के लिए है. दिलचस्प बात यह है कि यह वेटिंग टाइम 65kWh और 75kWh दोनों बैटरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए समान है, भले ही ग्राहक AC फास्ट चार्जर (ACFC) का चयन करें या नहीं.

'स्टेल्थ एडिशन' की लोकप्रियता

मांग केवल उच्च-स्पेसिफिकेशन वाले ट्रिम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खास कॉस्मेटिक पैकेज भी पसंद किए जा रहे हैं. Empowered ट्रिम में ₹75,000 के प्रीमियम पर उपलब्ध Harrier EV Stealth Edition भी स्वस्थ मांग का आनंद ले रहा है, जिस पर समान 8-10 सप्ताह का वेटिंग पीरियड है. यह दिखाता है कि खरीदार केवल पावरट्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि हैरियर ईवी के विशिष्ट और आकर्षक डिज़ाइन तत्वों के लिए भी प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं.

बैटरी और रेंज

हैरियर ईवी को 65kWh और 75kWh बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है. 65kWh RWD वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 538 किमी की रेंज प्रदान करता है, जबकि 75kWh RWD वेरिएंट लाइन-अप में सबसे अधिक 627 किमी की दावा की गई रेंज देता है. टॉप-स्पेसिफिकेशन Empowered 75 ट्रिम में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलता है, जिसमें फ्रंट एक्सल पर एक अतिरिक्त मोटर जोड़ी जाती है, जिससे संयुक्त आउटपुट 313hp तक पहुँच जाता है और यह वेरिएंट 622 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है.