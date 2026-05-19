पेट्रोल के दाम से हैं परेशान? आ रही है Tata की Sierra EV, 500km रेंज के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स, कीमत...

Tata Sierra EV Price: मिडिल ईस्ट संकट और लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों से आजादी पाने के लिए लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ रहे हैं. यही कारण है के भारत में इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और अब इसी क्रम में एक आइकॉनिक नाम की वापसी होने जा रही है. Tata Motors अपनी Tata Sierra EV को इस साल भारतीय मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. Sierra अब पूरी तरह नए इलेक्ट्रिक अवतार में लौटने की तैयारी कर रही है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी ड्राइविंग रेंज देखने को मिल सकती है.

Tata Sierra EV इसी साल लॉन्च हो सकती है. इसको लेकर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शैलेश चंद्रा ने पुष्टि की है कि यह इलेक्ट्रिक SUV वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर 2016 के बीच लॉन्च होगी. कंपनी के डायरेक्टर और CEO के ऐलान के बाद Tata Sierra EV की लॉन्चिंग डेट को लेकर जो अटकलें थीं, अब उनपर विराम लग गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा सिएरा ईवी को कंपनी के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा.इसमें कई कंपोनेंट्स टाटा हैरियर ईवी से लिए जा सकते हैं. इस बात को लेकर भी चर्चा है कि कंपनी इसे अपनी ईवी लाइनअप में टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच पोजिशन करेगी.

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ये हैं संभावित फीचर्स

नई Tata Sierra EV में कंपनी दो बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च हो सकती है, जिनमें 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक शामिल होने की उम्मीद है. बड़ी बैटरी वाला मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज दे सकता है. वहीं इस इलेक्ट्रिक SUV में रियर-व्हील ड्राइव यानी RWD और ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं.

फीचर्स के मामले में भी टाटा Sierra EV बहुत ही शानदार और हाईटेक देखने को मिल सकती है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन वाला प्रीमियम डैशबोर्ड हो सकता है, जिसमें 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आगे बैठे पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले शामिल हो सकता है. साथ ही SUV में DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो सकेगी.

ये फीचर होगा खास

इसी साल लॉन्च होने वाली Tata Sierra EV में Vehicle-to-Load यानी V2L और Vehicle-to-Vehicle यानी V2V बायडायरेक्शनल चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मिलने की संभावना है. यानी कार दूसरी इलेक्ट्रिक डिवाइस या दूसरी EV को भी पावर सप्लाई कर सकेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक Tata Sierra EV टॉप मॉडल्स कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आ सकती है. इनमें लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड फ्रंट सीट्स और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है. इन फीचर्स के साथ यह इलेक्ट्रिक SUV प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत विकल्प बन सकती है.

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Tata Sierra EV की कीमत?

कीमत की बात करें तो नई टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 17.5 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये कीमत सिर्फ उम्मीद के मुताबिक है. असली कीमत तो ऑफिशियल ऐलान के बाद ही सामने आएगी.

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