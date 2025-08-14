Tata की लग्जरी कारों पर मंडराया खतरा... अमेरिका में 1.21 लाख कारें रिकॉल, जानें वजह

Jaguar Land Rover Recall Car: टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover-JRL) ने अमेरिका में 1,21,500 से ज्यादा गाड़ियों को रिकॉल किया है. इसका मुख्य कारण है, कार में आई गड़बड़ी. Jaguar Land Rover की कार के फ्रंट सस्पेंशन नकल (Suspension Knuckle) में खराबी देखी गई है, जिसके बाद कंपनी इन कारों के लिए रिकॉल जारी कर दिया है. कार में आई ये खराबी सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में

कंपनी ने रिकॉल दो गाड़ियों के लिए जारी किया है. पहला रेंज रोवर (Range Rover) और दूसरा (Range Rover Sport) रेंज रोवर स्पोर्ट मॉडल मौजूद हैं. कंपनी इन कारों में आई खराबी की जांच बिल्कुल नि:शुल्क करेगी. इतना ही नहीं कार के जिस पार्ट में खराबी मिलेगी कंपनी उसे फ्री में रिपेयर या चेंज भी करेगी.

अमेरिका नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने इन गाड़ियों को लेकर चिंता जारी की है. NHTSA ने कहा है कि गाड़ी में मौजूद फ्रंट एल्यूमिनियम सस्पेंशन नकल क्रैक होने की संभावना है. इस कार में मौजूद सस्पेंशन नकल ब्रेक असेंबली के साथ कई और चीजों को जोड़ता है. अगर कार ड्राइव करते वक्त यह पार्ट टूट जाता है, तो गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो सकता है, जिस कारण बड़ा सड़क हादसा हो सकता है.

जगुआर लैंड रोवर की बिक्री में कमी

टाटा की स्वामित्व वाली 91,856 कार (जगुआर लैंड रोवर) को NHTSA ने जून 2025 में जांच की थी, जिसमें फ्रंट स्टियरिंग नकल टूटने का मामला सामने आया था. कंपनी ने ऐसे समय यह रिकॉल जारी कर दिया है, जिस वक्त Jaguar Land Rover स्लो डिमांड से जूझ रही है. बता दें कि टाटा मोटर्स ने पिछले साल 4,003 करोड़ का प्रॉफिट किया था. वहीं इस वर्ष इसकी ब्रिकी काफी कम हो चुकी है, जिस कारण पिछले साल की तुलना में 62.2% कम हुआ है.

लीडरशिप में बदलाव

Jaguar Land Rover में लीडरशिप भी चेंज हो रहा है. बता दें कि 17 नंबर 2025 को PB बालाजी कंपनी के नए CEO बनाए जाएंगे. कंपनी ने ये रिकॉल सिर्फ तकनीकी खराबी के कारण ही नहीं किया है. बल्कि कस्टमर का भरोसा जीतने को लेकर भी किया गया है. यही कारण है कि कंपनी फ्री में रिपेयर ऑफर कर रही है.