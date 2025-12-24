Tata Magic Iris बनी 'Mini Bolero': मॉडिफिकेशन देख सदमे में आए लोग

Tata Magic Iris: सोशल मीडिया पर जुगाड़ और कार मॉडिफिकेशन के वीडियो अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टाटा मैजिक आइरिस को महिंद्रा बोलेरो का रूप देने की कोशिश की गई है.
Tata Magic Iris turns into Mini Bolero: आजकल भारत में पुरानी गाड़ियों को नया लुक देना काफी आम हो गया है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें एक टाटा मैजिक आइरिस को पूरी तरह बदलकर महिंद्रा बोलेरो जैसा बना दिया गया है. पहली नजर में देखने पर यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यह असल में बोलेरो है या कोई और गाड़ी, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से बदलाव किए गए हैं.
दिखने में असली बोलेरो जैसी, पर साइज में छोटी
सड़क पर दौड़ती इस गाड़ी को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है. इसका बोनट, ग्रिल और हेडलाइट्स बिल्कुल महिंद्रा बोलेरो जैसी हैं. हालांकि, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह असली बोलेरो से काफी पतली और छोटी है. इसका बॉडी डिजाइन बोलेरो की याद दिलाता है, लेकिन इसकी चौड़ाई और लंबाई एक मिनी वैन जैसी ही नजर आती है.
बॉडी और चेसिस में बड़े बदलाव
इस मॉडिफिकेशन को करने वाले गैराज ने गाड़ी के चेसिस (Chassis) को काफी बढ़ा दिया है. टाटा आइरिस का मूल व्हीलबेस काफी छोटा होता है, लेकिन इस 'मिनी बोलेरो' का व्हीलबेस मारुति ओमनी या ईको के बराबर लगता है. पीछे की तरफ से देखने पर इसमें बोलेरो की तरह साइड में खुलने वाला दरवाजा, चौकोर टेललाइट्स और पीछे लगा स्पेयर व्हील (Stepney) इसे बिल्कुल असली लुक देते हैं.
इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव
भले ही यह बाहर से महिंद्रा बोलेरो जैसी दिखती हो, लेकिन माना जा रहा है कि इसके अंदर का इंजन और गियरबॉक्स टाटा आइरिस वाला ही है. जानकारी के लिए बता दें कि टाटा आइरिस में 611cc का सिंगल-सिलेंडर डीजल इंजन होता है, जो लगभग 10.8 hp की पावर देता है. यानी यह गाड़ी सिर्फ दिखने में बोलेरो है, रफ्तार और ताकत में यह अभी भी एक छोटा कमर्शियल वाहन ही है.
क्या यह प्रयोग सफल रहा?
यह वीडियो इंटरनेट पर बहस का विषय बना हुआ है. जहां कुछ लोग इस क्रिएटिविटी और जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इस तरह के भारी मॉडिफिकेशन सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं. भारत में इस तरह के बदलाव कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी पसंदीदा कार का लुक पाने के लिए लोग ऐसे प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते.