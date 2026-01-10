Tata ने शुरू किया छप्परफाड़ कार डिस्काउंट, बचत होगी इतनी तगड़ी कि पड़ जाएंगे हैरत में

Tata Cars Discount: टाटा मोटर्स ने नए साल की शुरुआत में अपने ग्राहकों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. जनवरी 2026 के लिए कंपनी ने अपनी लोकप्रिय ICE (पेट्रोल, डीजल और सीएनजी) कारों पर भारी छूट की घोषणा की है. यहां इस ऑफर की जरूरी बातें 5 पॉइंट्स में बताई गई हैं:

1. टाटा मोटर्स का 'न्यू ईयर' धमाकेदार ऑफर

टाटा मोटर्स जनवरी 2026 में अपनी चुनिंदा कारों पर 85,000 रुपये तक का बड़ा डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही वैध है. इसमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉरपोरेट डिस्काउंट जैसे कई लाभ शामिल किए गए हैं. यह छूट MY24 (2024 मॉडल) और MY25 (2025 मॉडल) दोनों तरह की इन्वेंट्री पर लागू है.

2. Tata Altroz पर मिल रही है सबसे बड़ी बचत

अगर आप सबसे ज्यादा फायदे वाली डील तलाश रहे हैं, तो Tata Altroz (प्री-फेसलिफ्ट) पर सबसे अधिक 85,000 रुपये की छूट मिल रही है. इसमें 60,000 रुपये का सीधा कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है. वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्टेड अल्ट्रोज़ पर भी कंपनी 25,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है.

3. बजट कारों (Tiago और Tigor) पर विशेष छूट

टाटा की एंट्री-लेवल कारें, Tiago और Tigor खरीदने वालों के लिए भी अच्छा मौका है. कंपनी इन दोनों मॉडलों के MY24 और MY25 वेरिएंट्स पर 35,000 रुपये तक की छूट दे रही है. ध्यान रहे कि यह ऑफर टियागो के बेस वेरिएंट (XE) को छोड़कर अन्य सभी ट्रिम्स पर उपलब्ध है. नए साल के अपडेटेड इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ ये गाड़ियां अब और भी वैल्यू-फॉर-मनी हो गई हैं.

4. SUV सेगमेंट: Punch, Nexon और Curvv पर डील्स

भारत की सबसे पसंदीदा माइक्रो एसयूवी Tata Punch पर 40,000 रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं. वहीं, Tata Nexon के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट्स पर 50,000 रुपये की फ्लैट छूट दी जा रही है. हालिया लॉन्च Tata Curvv पर भी ग्राहक 40,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इन ऑफर्स में लॉयल्टी बोनस का तड़का भी लगाया गया है, जो पुराने टाटा ग्राहकों के लिए फायदेमंद है.

5. प्रीमियम SUVs: Harrier और Safari पर भारी डिस्काउंट

टाटा की फ्लैगशिप एसयूवी Harrier और Safari के डीजल वेरिएंट्स पर कंपनी 75,000 रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है. इसमें 25,000 रुपये की नकद छूट और 50,000 रुपये का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस शामिल है. इसके अलावा, एसबीआई योनो (SBI Yono) और विशेष कॉरपोरेट स्कीम के जरिए ग्राहक अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं, जिससे इन दमदार एसयूवी को खरीदना अब और भी आसान हो गया है.