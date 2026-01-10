Advertisement
trendingNow13069722
Hindi NewsऑटोमोबाइलTata ने शुरू किया छप्परफाड़ कार डिस्काउंट, बचत होगी इतनी तगड़ी कि पड़ जाएंगे हैरत में

Tata ने शुरू किया छप्परफाड़ कार डिस्काउंट, बचत होगी इतनी तगड़ी कि पड़ जाएंगे हैरत में

Tata Cars Discount: टाटा मोटर्स जनवरी 2026 में अपनी चुनिंदा कारों पर 85,000 रुपये तक का बड़ा डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही वैध है. इसमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉरपोरेट डिस्काउंट जैसे कई लाभ शामिल किए गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata ने शुरू किया छप्परफाड़ कार डिस्काउंट, बचत होगी इतनी तगड़ी कि पड़ जाएंगे हैरत में

Tata Cars Discount: टाटा मोटर्स ने नए साल की शुरुआत में अपने ग्राहकों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. जनवरी 2026 के लिए कंपनी ने अपनी लोकप्रिय ICE (पेट्रोल, डीजल और सीएनजी) कारों पर भारी छूट की घोषणा की है. यहां इस ऑफर की जरूरी बातें 5 पॉइंट्स में बताई गई हैं:

1. टाटा मोटर्स का 'न्यू ईयर' धमाकेदार ऑफर
टाटा मोटर्स जनवरी 2026 में अपनी चुनिंदा कारों पर 85,000 रुपये तक का बड़ा डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही वैध है. इसमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉरपोरेट डिस्काउंट जैसे कई लाभ शामिल किए गए हैं. यह छूट MY24 (2024 मॉडल) और MY25 (2025 मॉडल) दोनों तरह की इन्वेंट्री पर लागू है.

2. Tata Altroz पर मिल रही है सबसे बड़ी बचत
अगर आप सबसे ज्यादा फायदे वाली डील तलाश रहे हैं, तो Tata Altroz (प्री-फेसलिफ्ट) पर सबसे अधिक 85,000 रुपये की छूट मिल रही है. इसमें 60,000 रुपये का सीधा कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है. वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्टेड अल्ट्रोज़ पर भी कंपनी 25,000 रुपये तक की बचत का मौका दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. बजट कारों (Tiago और Tigor) पर विशेष छूट
टाटा की एंट्री-लेवल कारें, Tiago और Tigor खरीदने वालों के लिए भी अच्छा मौका है. कंपनी इन दोनों मॉडलों के MY24 और MY25 वेरिएंट्स पर 35,000 रुपये तक की छूट दे रही है. ध्यान रहे कि यह ऑफर टियागो के बेस वेरिएंट (XE) को छोड़कर अन्य सभी ट्रिम्स पर उपलब्ध है. नए साल के अपडेटेड इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ ये गाड़ियां अब और भी वैल्यू-फॉर-मनी हो गई हैं.

4. SUV सेगमेंट: Punch, Nexon और Curvv पर डील्स
भारत की सबसे पसंदीदा माइक्रो एसयूवी Tata Punch पर 40,000 रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं. वहीं, Tata Nexon के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट्स पर 50,000 रुपये की फ्लैट छूट दी जा रही है. हालिया लॉन्च Tata Curvv पर भी ग्राहक 40,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इन ऑफर्स में लॉयल्टी बोनस का तड़का भी लगाया गया है, जो पुराने टाटा ग्राहकों के लिए फायदेमंद है.

5. प्रीमियम SUVs: Harrier और Safari पर भारी डिस्काउंट
टाटा की फ्लैगशिप एसयूवी Harrier और Safari के डीजल वेरिएंट्स पर कंपनी 75,000 रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है. इसमें 25,000 रुपये की नकद छूट और 50,000 रुपये का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस शामिल है. इसके अलावा, एसबीआई योनो (SBI Yono) और विशेष कॉरपोरेट स्कीम के जरिए ग्राहक अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं, जिससे इन दमदार एसयूवी को खरीदना अब और भी आसान हो गया है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TATA car discount

Trending news

... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर