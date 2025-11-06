छप्परफाड़ Discount! Tata मोटर्स की इन गाड़ियों पर लाखों का डिस्काउंट, दिवाली के बाद भी मिल रहा फेस्टिव ऑफर

Tata Car Discount: टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 के लिए अपने पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है. कंपनी ने ये छूट अपने MY2024 और MY2025 मॉडल्स पर लागू की है, जिसमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं. आइए देखें किस कार पर कितना फायदा मिल रहा है.

Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर डिस्काउंट ऑफर

Tata Tiago EV पर एक लाख रुपये तक की कुल छूट दी जा रही है. इसमें 70,000 रुपये का ग्रीन बोनस और 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर दिया जा रहा है. Tata Punch EV पर भी एक लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा राह है. इसमें 60,000 रुपये तक का ग्रीन बोनस और 40,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर शामिल है. Tata Nexon EV पर नवंबर 2025 में केवल 30,000 रुपये तका का एक्सचेंज बेनिफिट दिया जा रहा है. Tata Curvv EV पर सबसे ज्यादा 1.30 लाख लाख की छूट दी जा रही है, जिसमें एक लाख रुपये ग्रीन बोनस और 30,000 रुपये एक्सचेंज ऑफर है.

Tata की MY2025 मॉडलों पर ऑफर्स

Tata Tiago पर 10,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट और 15,000 रुपये तका एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. इस तरह से कुल 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. Tata Tigor पर नवंबर 2025 में 15,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट और 15,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. Tata Altroz के Petrol, CNG और Diesel वेरिएंट पर 40,000 रुपये का कंज्यूमर डिस्काउंट और 25,000 रुपये एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. इसपर कुल 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. Tata Punch के Petrol और Diesel इंजन वाले वेरिएंट पर 5,000 रुपये कंज्यूमर डिस्काउंट, 15,000 रुपये एक्सचेंज ऑफर और 20,000 रुपये लॉयल्टी बेनिफिट दिया जा रहा है.

Tata Nexon के Petrol, CNG और Diesel इंजन को खरीदने पर कुल 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. Tata Curvv इस महीने इसके सभी वेरिएंट पर कुल 40,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. Tata Harrier और Safari पर कुल 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर दिया जा रहा है. इसमें Harrier Fearless X+ वेरिएंट और Safari Accomplished X+ वेरिएंट शामिल नहीं है. इन दोनों पर ही 50,000 रुपये की छूट दी जा रही है.

Tata की MY2024 मॉडलों पर ऑफर्स

Tata Tiago के सभी वेरिएंट पर 40,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

Tata Tigor पर नवंबर 2025 में कुल 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है.

Tata Altroz Diesel इंजन पर एक लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये कंज्यूमर डिस्काउंट और 50,000 एक्सचेंज बोनस शामिल है.

Tata Altroz Racer पर सबसे ज्यादा 1.35 लाख तक की छूट मिल रही है. इसमें 85,000 रुपये कंज्यूमर डिस्काउंट और 50,000 एक्सचेंज बोनस शामिल है.

Tata Punch के Petrol और CNG वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक का कंज्यूमर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Tata Nexon पर कुल 40,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जिसमें 30,000 रुपये कंज्यूमर डिस्काउंट और 10,000 रुपये एक्सचेंज बोनस है.

Tata Harrier और Safari Diesel पर कुल कुल 75,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसमें 50,000 रुपये कंज्यूमर डिस्काउंट और 25,000 रुपये एक्सचेंज बोनस शामिल है.

Tata Curvv की 2024 मॉडल पर 30,000 रुपये तक का फ्लैट कंज्यूमर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: डिस्काउंट शहर और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकते हैं. सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी टाटा डीलर से संपर्क करें.