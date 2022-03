होली से पहले TATA ने दिया ग्राहकों को करारा झटका, अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाईं

नई दिल्लीः होली से पहले डिस्काउंट की सौगात देने के साथ-साथ टाटा मोटर्स (TATA Motors) ने ग्राहकों का जोरदार झटका दिया है. वित्त वर्ष 2022-23 के शुरू होते ही कंपनी ने अपने लाइनअप की ज्यादातर कारों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. इन कारों में टाटा नेक्सॉन, टाटा अल्ट्रोज, टाटा पंच, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, टाटा टिआगो, टाटा टिगोर जैसी कारें शामिल हैं. कंपनी ने अलग-अलग मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ाने की जगह इस बार सभी कारों की कीमतों में फ्लैट 3,000 रुपये का इजाफा किया है. तो इस खबर में वेरिएंट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किस कार की कीमत कितनी बढ़ी है.

TATA Nexon

Tata Nexon Petrol मॉडल में XE, XM, XM(S), XMA, XMA(S), XZ, XZ+, XZ+(O), XZ+ DT और XZ+ DT(O) जैसे वेरिएंट्स की कीमतें 3000 रुपये बढ़ी हैं. Tata Nexon Diesel मॉडल में XM, XM(S), XMA(S), XZ+, XZ+ (O), XZ+ Dark, XZ+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ DT, XZA+ DT(O) जैसे वेरिएंट्स की कीमतों में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की है.

TATA Harrier

टाटा मोटर्स ने Harrier के XE, XM और XMZ वेरिएंट की कीमतों में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की है. वहीं, Tata Safari के XE, XM, XMA, XT, XT+, XT+ Dark, XTA+, XTA+ Dark, XZ, XZ+ 6S Dark, XZ+ Dark, XZ+ Gold, XZ+ Gold 6S, XZA, XZA+ 6S Dark, XZA+ Dark, XZA+ Gold और XZA+ Gold 6S जैसे वेरिएंट्स की कीमतें 3000 रुपये बढ़ा दी हैं.

TATA Tiago & Tigor

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती कार Tata Tiago के XE, XT, XTA, XTO, XZ, XZ+ DT New, XZA+ DT New, XZA+ की कीमतें बढ़ाई हैं. वहीं, Tata Tigor XE, XM, XMA, XZ, XZ+ New, XZ+ DT New, XZA+ DT New और XZA+ जैसे वेरिएंट्स भी 3000 रुपये महंगे हो गए हैं.

TATA Punch & Altroz

हालिया लॉन्च माइक्रो SUV Tata Punch की कीमतें भी बढ़ाई हैं और अब अकॉम्पलिश, अकॉम्पलिश AMT, अकॉम्पलिश डैजल, अकॉम्पलिश डैजल AMT, एडवेंचर, एडवेंचर AMT, एडवेंचर रिदम, एडवेंचर रिदम AMT, क्रिएटिव, क्रिएटिव AMT, क्रिएटिव IRA, क्रिएटिव IRA AMT और प्योर वेरिएंट्स 3000 रुपये तक महंगे हो गए हैं. कंपनी की प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz Diesel मॉडल में XE, XE+, XM+, XT, XZ, XZ(O) और XZ+ के साथ ही Altroz Petrol में XE+, XM+, XT, XT TC, XZ, XZ TC (O), XZ TC, XZ (O), XZ+, XZ+ Dark, XZ+TC और XZ+TC Dark वेरिएंट की कीमत 3000 रुपये बढ़ गई है.