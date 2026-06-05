जून 2026 में Tata की इन गाड़ियों पर मिल रहा है छप्परफाड़ डिस्काउंट, Nexon पर ₹55,000 की सीधी छूट; देखें List

Tata Motors June 2026 Discounts: टाटा मोटर्स जून 2026 में Nexon, Curvv, Harrier और Safari समेत कई गाड़ियों पर ₹55,000 तक की भारी छूट दे रहा है. जानिए किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट है और कौन सी कारें इस ऑफर से बाहर हैं. पूरी जानकारी के लिए अभी पढ़ें.
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने जून 2026 के लिए अपने ग्राहकों को एक बेहद शानदार तोहफा दिया है. ऑटोकार इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल लाइनअप पर जून महीने में ₹55,000 तक के आकर्षक डिस्काउंट और बेनेफिट्स ऑफर कर रही है. यह स्पेशल डिस्काउंट स्कीम 1 जून से शुरू होकर 30 जून 2026 तक वैध रहेगी, जिसमें ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज इंसेंटिव और कॉर्पोरेट बेनेफिट्स का सीधा लाभ उठाने का मौका मिलेगा. अगर आप भी इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टाटा की गाड़ियों पर मिलने वाली इस जबरदस्त छूट की पूरी गणित को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है.
टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी बिक्री को रफ्तार देने के लिए जून 2026 के डिस्काउंट ऑफर्स की घोषणा कर दी है. कंपनी अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी जैसे टाटा नेक्सॉन (Nexon) और हालिया लॉन्च टाटा कर्व (Curvv) पर अधिकतम ₹55,000 तक के कुल बेनेफिट्स दे रही है. यह डिस्काउंट मुख्य रूप से साल 2026 मॉडल-वर्ष की गाड़ियों पर लागू किया गया है. कंपनी ने इस ऑफर को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि ग्राहकों को हर स्तर पर बचत का मौका मिल सके, जिसमें नकद छूट से लेकर स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभ शामिल हैं.
अगर आप टाटा नेक्सॉन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी इस पर ₹10,000 का सीधा कैश डिस्काउंट दे रही है. इसके साथ ही पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट पर ₹25,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट, ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹20,000 का स्क्रैपेज बेनेफिट भी मिल रहा है. इसके अलावा कॉपोरेट कर्मचारियों के लिए ₹5,000 की अलग से छूट निर्धारित की गई है. दूसरी तरफ, टाटा कर्व (Curvv) पर भी ₹55,000 के कुल लाभ मिल रहे हैं, जिसमें ₹30,000 का बड़ा कैश डिस्काउंट, ₹20,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹25,000 का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है.
टाटा की प्रीमियम डीजल एसयूवी हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) पर भी जून महीने में ₹45,000 तक की आकर्षक छूट दी जा रही है. इन दोनों ही गाड़ियों के लिए ऑफर स्ट्रक्चर एक जैसा रखा गया है, जिसके तहत ग्राहकों को ₹10,000 का कैश डिस्काउंट और ₹25,000 का दमदार एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. अगर ग्राहक अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं, तो उन्हें ₹35,000 का स्क्रैपेज लाभ भी मिलेगा. इन बड़ी गाड़ियों पर कॉर्पोरेट डिस्काउंट ₹8,000 तक का दिया जा रहा है.
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टाटा अल्ट्रोज़ (Altroz) पर कुल ₹40,000 तक के लाभ उठाए जा सकते हैं, जिसमें ₹15,000 का कैश डिस्काउंट और ₹5,000 की अतिरिक्त छूट शामिल है. इसके साथ ही ₹15,000 का एक्सचेंज और ₹20,000 का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी लागू है. टाटा टियागो के प्री-फेसलिफ्ट (Pre-facelift) मॉडल पर कंपनी ₹35,000 तक के बेनेफिट्स दे रही है. वहीं टाटा टिगोर (Tigor) सेडान खरीदने वाले ग्राहकों को कुल ₹30,000 की बचत करने का मौका मिलेगा, जिसमें ₹15,000 की नकद छूट और ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है.
टाटा मोटर्स के इस जून ऑफर का लाभ उठाने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जानना बेहद आवश्यक है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच (Punch) और टाटा टियागो फेसलिफ्ट (Tiago Facelift) को इस डिस्काउंट स्कीम से पूरी तरह बाहर रखा गया है. इसके अलावा, ग्राहकों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कॉर्पोरेट डिस्काउंट को आम कंज्यूमर ऑफर्स या कैश डिस्काउंट के साथ कंबाइन यानी मिलाया नहीं जा सकता है. यह सभी ऑफर्स केवल 30 जून 2026 तक की बुकिंग और डिलीवरी पर ही मान्य होंगे.
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