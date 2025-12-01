Tata की गाड़ियां दनादन खरीद रहे ग्राहक, नवंबर में हुई 25.6% की जबरदस्त ग्रोथ

Tata Motors Sale: टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में Passenger Vehicles - PV की बिक्री में एक शानदार प्रदर्शन किया है, जो पिछले वर्ष की इसी समय की तुलना में 25.6% की जोरदार ग्रोथ को दिखाता है. कंपनी ने नवंबर 2025 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 59,199 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 47,117 यूनिट्स था. यह ग्रोथ भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में टाटा मोटर्स की बढ़ती पकड़ और उसके इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पोर्टफोलियो की तगड़ी डिमांड दिखा रहा है.

घरेलू बाज़ार में रिकॉर्ड ग्रोथ

घरेलू यात्री वाहन बाज़ार (जिसमें EV शामिल हैं) में कंपनी ने अपनी बढ़त बनाए रखी. नवंबर 2025 में, घरेलू बिक्री 57,436 यूनिट्स रही, जो नवंबर 2024 की 47,063 यूनिट्स की तुलना में 22.0% की दमदार ग्रोथ है. नेक्सन, पंच और टियागो/टिगोर जैसे लोकप्रिय मॉडलों की मजबूत डिमांड ने इस ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा

इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट टाटा मोटर्स के लिए एक प्रमुख वृद्धि इंजन बना हुआ है. नवंबर 2025 में, कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कुल 7,911 EV यूनिट्स की बिक्री की, जो नवंबर 2024 की 5,202 यूनिट्स की तुलना में 52.1% की बेहतरीन ग्रोथ है. यह आंकड़ा भारतीय EV बाज़ार में टाटा मोटर्स की लीडिङ पोजीशन को मजबूत करता है.

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बड़ी जीत

सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (IB) सेगमेंट में रहा, जहां बिक्री में 3164.8% की भारी वृद्धि दर्ज की गई. नवंबर 2025 में 1,763 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 54 यूनिट्स था. यह असाधारण वृद्धि टाटा मोटर्स के वैश्विक विस्तार और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को दिखाती है. कुल मिलाकर, नवंबर 2025 के ये आंकड़े टाटा मोटर्स के लिए एक सफल महीने का संकेत देते हैं, जो उसके आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं.