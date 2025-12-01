Advertisement
trendingNow13025103
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Tata की गाड़ियां दनादन खरीद रहे ग्राहक, नवंबर में हुई 25.6% की जबरदस्त ग्रोथ

Tata Motors Sale: घरेलू यात्री वाहन बाज़ार (जिसमें EV शामिल हैं) में कंपनी ने अपनी बढ़त बनाए रखी. नवंबर 2025 में, घरेलू बिक्री 57,436 यूनिट्स रही, जो नवंबर 2024 की 47,063 यूनिट्स की तुलना में 22.0% की दमदार ग्रोथ है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata की गाड़ियां दनादन खरीद रहे ग्राहक, नवंबर में हुई 25.6% की जबरदस्त ग्रोथ

Tata Motors Sale: टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में Passenger Vehicles - PV की बिक्री में एक शानदार प्रदर्शन किया है, जो पिछले वर्ष की इसी समय की तुलना में 25.6% की जोरदार ग्रोथ को दिखाता है. कंपनी ने नवंबर 2025 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 59,199 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 47,117 यूनिट्स था. यह ग्रोथ भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में टाटा मोटर्स की बढ़ती पकड़ और उसके इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पोर्टफोलियो की तगड़ी डिमांड दिखा रहा है. 

घरेलू बाज़ार में रिकॉर्ड ग्रोथ 
घरेलू यात्री वाहन बाज़ार (जिसमें EV शामिल हैं) में कंपनी ने अपनी बढ़त बनाए रखी. नवंबर 2025 में, घरेलू बिक्री 57,436 यूनिट्स रही, जो नवंबर 2024 की 47,063 यूनिट्स की तुलना में 22.0% की दमदार ग्रोथ है. नेक्सन, पंच और टियागो/टिगोर जैसे लोकप्रिय मॉडलों की मजबूत डिमांड ने इस ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा
इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट टाटा मोटर्स के लिए एक प्रमुख वृद्धि इंजन बना हुआ है. नवंबर 2025 में, कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कुल 7,911 EV यूनिट्स की बिक्री की, जो नवंबर 2024 की 5,202 यूनिट्स की तुलना में 52.1% की बेहतरीन ग्रोथ है. यह आंकड़ा भारतीय EV बाज़ार में टाटा मोटर्स की लीडिङ पोजीशन को मजबूत करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बड़ी जीत 
सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (IB) सेगमेंट में रहा, जहां बिक्री में 3164.8% की भारी वृद्धि दर्ज की गई. नवंबर 2025 में 1,763 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 54 यूनिट्स था. यह असाधारण वृद्धि टाटा मोटर्स के वैश्विक विस्तार और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को दिखाती है. कुल मिलाकर, नवंबर 2025 के ये आंकड़े टाटा मोटर्स के लिए एक सफल महीने का संकेत देते हैं, जो उसके आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Motors

Trending news

Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
india
भारत बना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर, ट्रेंड से अधिक रेट पर बढ़े नए ऑडर्स
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा