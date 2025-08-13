Tata Motors दे रही 2 लाख का बंपर डिस्काउंट, शुरू किया ओणम ऑफर
Tata Motors दे रही 2 लाख का बंपर डिस्काउंट, शुरू किया ओणम ऑफर

Tata Motors Onam Offers: कैम्पेन में ग्राहकों को बेहद ही आसान तरीके से आर्थिक मदद दी जाएगी जिसमें कम शुरुआती ईएमआई वाली बैलून पेमेंट स्कीम भी शामिल है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:58 AM IST
Tata Motors Onam Offers: टाटा मोटर्स ने अपने विशेष उत्सव अभियान "Kerala Comes Together with Tata Motors" के साथ केरल में ओणम फेस्टिवल की शुरुआत कर दी है. इस अभियान के तहत, राज्य के ग्राहकों को यात्री और इलेक्ट्रिक कारों पर 2,00,000 तक की बचत करने का मौका दिया जा रहा है, साथ ही फेस्टिवल के दौरान की गई बुकिंग पर प्राथमिकता के आधार पर डिलीवरी भी ऑफर की जा रही है जिससे ग्राहकों को जबरदस्त तरीके से फायदा मिल सके. ये ऑफर 25 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक वैलिड रहने वाला है.

इस कैम्पेन में ग्राहकों को बेहद ही आसान तरीके से आर्थिक मदद दी जाएगी जिसमें कम शुरुआती ईएमआई वाली बैलून पेमेंट योजनाएँ, सैलरी ग्रोथ के आधार पर  ईएमआई वाली स्टेप-अप योजनाएँ और पहले तीन महीनों के लिए केवल 100 रुपये प्रति लाख से शुरू होने वाली कम ईएमआई जैसी स्कीम शामिल है जिससे ग्राहकों का फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदारों को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं, जिनमें एक्सेसरीज़ के लिए 6 महीने का फाइनैन्सिंग, एक्सटेंटेंड वारंटी, एएमसी कवरेज और सर्विसिंग शामिल हैं.

आईसीई मॉडल: 1 लाख रुपये तक की छूट

टियागो: 60,000 रुपये
टिगोर: 60,000 रुपये
अल्ट्रोज़: 1,00,000 रुपये
पंच: 65,000 रुपये
नेक्सॉन: 60,000 रुपये
कर्व: 40,000 रुपये
हैरियर: 75,000 रुपये
सफारी: 75,000 रुपये

ईवी मॉडल: 2 लाख रुपये तक की छूट

टियागो.ईवी: 1,00,000 रुपये
पंच.ईवी: 85,000 रुपये
नेक्सॉन.ईवी: 1,00,000 रुपये
कर्व.ईवी: 2,00,000 रुपये
हैरियर.ईवी: 1,00,000 रुपये

टाटा मोटर्स ने राज्य में में 83 वर्कशॉप में 622 यात्री वाहन बे लगाएं हैं. 62 शहरों में, कोच्चि में एक डेडिकेटेड ईवी बैटरी रिपेयर सेंटर, 5 Tata.ev स्टोर और एक डिजिटल रोडसाइड सहायता सेवा, जो शहरों में 60 मिनट और राजमार्गों पर 90 मिनट में प्रतिक्रिया देने का दावा करती है. सेंट्रल डायग्नोस्टिक्स कमांड सेंटर के माध्यम से रीयल-टाइम तकनीकी सहायता भी उपलब्ध है. 

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Motors

;