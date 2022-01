TATA ने जारी किया इस कार के CNG वेरिएंट का टीजर, 11,000 रुपये के साथ बुकिंग शुरू

नई दिल्लीः टाटा मोटर्स बहुत जल्द टाटा टिआगो और टाटा टिगोर के CNG मॉडल लॉन्च करने वाली है जिनमें से टाटा टिआगो CNG का टीजर कंपनी ने जारी कर दिया है. इसके अलावा कंपनी ने 11,000 रुपये टोकन राशि के साथ कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है. महामारी और सेमीकंडक्टर चिप की तंगी के चलते टाटा को इस कार में कुछ देरी हुई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो अब कंपनी जनवरी 2022 में अपनी दो किफायती कारों टाटा टिआगो और टाटा टिगोर के CNG वेरिएंट बाजार में लॉन्च करने वाली है. टाटा की चुनिंदा डीलरशिप ने इन दोनों CNG कारों के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है, हालांकि टाटा मोटर्स ने अब तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

Get ready for the game ChaNGer this 2022!

Coming Soon.#HappyNewYear #NewYear #Happy2022 pic.twitter.com/TTaYurEhBw

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) December 31, 2021