2026 का तहलका टाटा नेक्सन! एडवांस फीचर्स के साथ मिड-साइज SUV में मचेगा बवाल; बस थोड़ा इंतजार...

Tata Nexon 2026: टाटा नेक्सन 2026 अपने नए प्लेटफॉर्म, मॉडर्न डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट में जल्द ही लॉन्च होने जा रही है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:51 PM IST
Tata Nexon 2026: टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय एसयूवी टाटा नेक्सन को 2026 में एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी की आक्रामक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के तहत नए मॉडल्स पर लगातार काम चल रहा है. हाल ही में कंपनी ने ऑल-न्यू टाटा सिएरा को पेश किया, जिसे ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही इसे 70,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए हैं. इसी उत्साह के बीच टाटा नेक्सन को भी अपडेटेड वर्जन में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है.

डब्यू का समय
रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट को कंपनी अंदरूनी तौर पर प्रोजेक्ट गरुड़ के नाम से तैयार कर रही है. अनुमान है कि नई जनरेशन नेक्सन का डेब्यू 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है. फिलहाल कंपनी ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है.  जैसे-जैसे लॉन्च की तारीख करीब आएगी, इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि नई नेक्सन मौजूदा मॉडल से काफी अलग और अधिक एडवांस होगी.

नए आर्किटेक्चर पर बनेगी नेक्सन
सबसे बड़ा बदलाव नई नेक्सन में इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा. यह एसयूवी एक बिल्कुल नए आर्किटेक्चर पर तैयार होगी, जो मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म का काफी हद तक मॉडिफाइड वर्जन होगा. नया प्लेटफॉर्म अलग-अलग बॉडी स्टाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। डिजाइन के मामले में भी नेक्सन पूरी तरह नई होगी. इसमें टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी. एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे, जिनमें हाल के टाटा मॉडल्स से इंस्पायर्ड एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं.

पावरट्रेन और फीचर्स
पावरट्रेन के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. नई नेक्सन में मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 120bhp पावर और 170Nm टॉर्क प्रदान करेगा. हालांकि, आने वाले BS7 एमिशन नॉर्म्स के कारण 1.5 लीटर डीजल इंजन के इस्तेमाल को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, SUV में CNG वैरिएंट जारी रहने की उम्मीद है. नए फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन और तकनीक के कारण 2026 नेक्सन की कीमतों में वृद्धि की संभावना है.

कुल मिलाकर, टाटा नेक्सन 2026 अपने नए आर्किटेक्चर, मॉडर्न डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट में फिर से हलचल मचाने के लिए तैयार है. 

ये भी पढ़ें: क्रेटा-ब्रेजा की नींद उड़ाने आ रही नई रेनो डस्टर! 26 जनवरी को लॉन्च होते ही बदलेगा SUV मार्केट का खेल

harsh singh

tata nexon 2026

