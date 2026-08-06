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पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स! Tata Nexon का नया वेरिएंट लॉन्च, कीमत...

टाटा मोटर्स ने भारत में नेक्सॉन के 10 साल पूरे होने पर नया Nexon Camo Edition भारत में लॉन्च कर दिया है. दो नए कलर्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन, इन-बिल्ट डैशकैम और 360-डिग्री कैमरे से लैस यह SUV फेस्टिव सीजम में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:35 PM IST
पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स! Tata Nexon का नया वेरिएंट लॉन्च, कीमत...
Image Credit: Tata Motors Cars

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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