TATA Nexon EV में अब मिलेगा ADAS, सामने कोई आ जाए तो खुद ही लगा देगी ब्रेक

Tata Nexon EV with ADAS: टाटा मोटर्स ने लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सूट के साथ Nexon EV लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 17.29 लाख रुपये से शुरू होती है. एडास फीचर जुड़ने के बाद अब ग्राहकों के लिए ये इलेक्ट्रिक कार कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है, और अब अगर कार के सामने अचानक से कोई रुकावट आ जाए तो कार खुद ही ब्रेक लगा देती है.

कितनी है कीमत

नेक्सन ईवी में एक नया टॉप-स्पेक एम्पावर्ड + A वेरिएंट शामिल है, जो लेवल 2 ADAS सूट से लैस है. पिछले रेंज-टॉपिंग एम्पावर्ड + 45 वेरिएंट (16.99 लाख रुपये) की तुलना में, ADAS से लैस नेक्सॉन ईवी की कीमत 30,000 रुपये तक ज़्यादा है. लेवल 2 सूट में अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन-कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो हाई बीम असिस्ट, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक और कोलिजन वार्निंग, और ड्राइवर स्लीपीनेस डिटेक्टर जैसे दमदार सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं. टाटा ने नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड + A को डार्क और रेड डार्क वेरिएंट में भी लॉन्च किया है, जिनकी कीमत 17.49 लाख रुपये है और यह स्टैंडर्ड ADAS से लैस वेरिएंट से 20,000 रुपये ज़्यादा है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

ADAS के अलावा, नए टॉप-स्पेक एम्पावर्ड+ (A) वेरिएंट में बाकी सभी फीचर्स एम्पावर्ड+ वाले ही हैं. इसके सबसे जरूरी फीचर्स में मुख्य आकर्षणों में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम शामिल हैं. नेक्सन ईवी 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, वहीं ADAS सूट केवल बड़ी क्षमता वाली बैटरी के साथ उपलब्ध है, जिसकी ARAI रेंज 489 किमी और वास्तविक रेंज 350 किमी है.