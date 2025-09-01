Tata ने अपनी इस कार में लगाया सुरक्षा कवच, अब ड्राइव होगी और भी सेफ, जानें फीचर्स
Tata Nexon EV Upgrade: Tata ने अपनी सबसे पॉपुलर कार Nexon EV  में लेवल 2 ADAS फीचर्स को जोड़ा है, जिसके बाद यह कार पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:16 PM IST
Tata Nexon EV: भारतीय बाजार में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी कार को पेश कर रही है. सरकार भी ईवी गाड़ियों पर काफी जोर दे रही है. EV गाड़ियों से प्रदूषण काफी कम होता है. हालांकि, यह कार पेट्रोल-डीजल की तुलना में काफी महंगी होती है. आप भी अपनी फैमिली के लिए एक सेफ कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि इस स्टोरी में हम आपको एक बेहतरीन ईवी कार के बारे में बताने जा रहे हैं. कंपनी ने इस कार में सेफ्टी के नए फीचर को जोड़ा है. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Tata Nexon EV है.

Tata कंपनी देश में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की लिस्ट में शुमार है. कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर कार Nexon EV में नए अपडेट किए हैं. आपको बता दें कि टाटा ने अपनी टॉप मॉडल नेक्सन ईवी कार में लेवल 2 ADAS फीचर्स को शामिल किया है, जिसके बाद यह कार और भी सेफ हो गई है. आइए जानते हैं Tata Nexon EV कार के फीचर्स के बारे में.

Tata Nexon EV फीचर्स

Tata Nexon EV कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में कंपनी ने रियर कैमरा, पावर विंडो, पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, एयर प्यूरीफायर और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस कार में कंपनी ने अब लेवल 2 ADAS फीचर्स को जोड़ा है.

लेवल 2 ADAS फीचर्स

लेवल 2 ADAS फीचर्स की मदद से टाटा नेक्सन ईवी हाईवे पर और सुरक्षित हो जाएगी. इस फीचर्स को शामिल करने के बाद ड्राइवर का थकान कम होगा. लेवल 2 ADAS में आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा जा सकता है.  

यह भी पढ़ें: PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

टाटा नेक्सन ईवी कार में 45-46.08 kWh की पैक बैटरी मिलती है, जो फुल चार्ज होने पर लगभग 489 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. नेक्सन में 350 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो आपको लंबे सफर में काफी काम आएगा.

