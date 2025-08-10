10 लाख से सस्ती है Tata की ये एसयूवी, इन 4 खूबियों की वजह से इसके दीवाने हैं ग्राहक
10 लाख से सस्ती है Tata की ये एसयूवी, इन 4 खूबियों की वजह से इसके दीवाने हैं ग्राहक

Tata Nexon SUV: भारतीय कार ग्राहकों के बीच Tata Nexon एक जाना माना नाम है, ये एसयूवी ना सिर्फ किफायती है बल्कि इसकी खूबियां आपको हैरान कर सकती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:24 AM IST
10 लाख से सस्ती है Tata की ये एसयूवी, इन 4 खूबियों की वजह से इसके दीवाने हैं ग्राहक

Tata Nexon SUV: अगर आप एक देसी एसयूवी खरीदना चाहते हैं जो किफायती होने के साथ ही दमदार भी हो तो आपके लिए Tata की Nexon SUV खरीदना वाकई में एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. दरअसल इस एसयूवी में काफी सारी खूबियां हैं जिन्हें ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है. आज हम आपको ऐसी ही कुछ खूबियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए. 

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
टाटा नेक्सन को Global NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, ऐसे में ये देश की सबसे सुरक्षित सब-कॉम्पैक्ट SUV बन जाती है. जाहिर सी बात है जो लोग सेफ्टी को तरजीह देते हैं उन्हें ये काफी पसंद आती है. इस एसयूवी में ग्राहकों को 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और 360-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम जैसे दमदार सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं. 

प्रीमियम फीचर्स 
नेक्सन 2025 में ग्राहकों को 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पैनोरमिक सनरूफ जैसे दमदार फीचर्स मिल जाते हैं. इन खासियतों को ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है. 

दमदार माइलेज और CNG ऑप्शन
नेक्सन में CNG ऑप्शन मिलता है और इसमें लगा हुआ 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 26-27 किमी/किलोग्राम का माइलेज ऑफर करता है जिसकी वजह से ये एसयूवी ग्राहकों की पहली पसंद बन जाती है. इस एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट के माइलेज की बात करें तो इसमें ग्राहकों को 17-18 किमी/लीटर और डीजल वेरिएंट 21-22 में किमी/लीटर का माइलेज मिलता है. 

दमदार एकसटीरियर और डिजाइन
नेक्सन का 2025 मॉडल बेहद ही फ्यूचरिस्टिक नजर आता है, हेडलैंप से लेकर टेल लैम्प तक ये एसयूवी काफी ज्यादा स्पोर्टी, स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक नजर आती है. इसमें ग्राहकों को LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, और नए डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं. इस कार के 39 वेरिएंट्स मिल जाते हैं जिनमें से ग्राहक अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं. भारत में इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8,89,990 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. 

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Nexon SUV

