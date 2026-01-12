Advertisement
लॉन्च से पहले शोरूम पहुंचने लगी Tata Punch 2026, कनेक्टेड टेल लाइट से मिलेगा प्रीमियम लुक

लॉन्च से पहले शोरूम पहुंचने लगी Tata Punch 2026, कनेक्टेड टेल लाइट से मिलेगा प्रीमियम लुक

Tata Punch 2026: नई पंच फेसलिफ्ट में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और नए डिजाइन वाले एलईडी फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे. सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से इसमें अब 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:36 AM IST
लॉन्च से पहले शोरूम पहुंचने लगी Tata Punch 2026, कनेक्टेड टेल लाइट से मिलेगा प्रीमियम लुक

Tata Punch 2026: टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी, Tata Punch Facelift को 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है. लंबे समय से प्रतीक्षित इस अपडेट के जरिए कंपनी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है. नई पंच में न केवल डिजाइन के स्तर पर बदलाव देखने को मिलेंगे, बल्कि इसमें सेगमेंट के हिसाब से कई हाइटेक फीचर्स को भी शामिल किया गया है, जो इसे पहले से अधिक प्रीमियम और सुरक्षित बनाते हैं.

डिजाइन और एक्सटीरियर
नई पंच फेसलिफ्ट में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और नए डिजाइन वाले एलईडी फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे. सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से इसमें अब 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर बड़ी एसयूवी में मिलते हैं. इसके अलावा, कार के अंदर एक नया स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे अपडेट्स भी शामिल किए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस
इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा एक बड़ा बदलाव कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें अब 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है, जो 118 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. यह वही इंजन है जो टाटा अल्ट्रोज़ में भी इस्तेमाल होता है. यह नया पावरफुल इंजन विकल्प उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो कॉम्पैक्ट साइज में दमदार परफॉर्मेंस की तलाश में रहते हैं.

टाटा मोटर्स ने इस एसयूवी को छह अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश करने की योजना बनाई है, जिनमें प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ शामिल हैं. कंपनी ने ग्राहकों की हर जरूरत और बजट का ध्यान रखते हुए इन वेरिएट्स को तैयार किया है. मौजूदा मॉडल की तुलना में नई पच फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है, जिसकी संभावित एक्स-शोरूम रेज 6 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

बाजार में मुकाबला 
Tata Punch Facelift का सीधा मुकाबला Hyundai Exter, Maruti Suzuki Ignis, Renault Kiger और Nissan Magnite जैसी कारों से होगा. अपने नए लुक्स, एडवास्ड फीचर्स और पावरफुल टर्बो इंजन के साथ, टाटा की यह छोटी एसयूवी अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए कड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है.

