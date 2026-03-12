6.49 लाख की Tata Punch EV की डिलीवरी हुई शुरू, फुल चार्ज में दौड़ेगी 468 किलोमीटर

Advertisement
Tata Punch EV: नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किया गया है, पुरानी काली पट्टी की जगह अब बॉडी कलर वाले पैनल दिए गए हैं, जिससे यह काफी 'फ्यूचरिस्टिक' लगती है. इसकी हेडलाइट्स की जगह बदली गई है और नई कनेक्टेड DRLs इसे नेक्सॉन EV और हैरियर EV जैसा लुक देती हैं.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:54 PM IST
Tata Punch EV: टाटा मोटर्स ने माइक्रो-SUV, 'टाटा पंच EV' फेसलिफ्ट की डिलीवरी भारत में शुरू कर दी है. फरवरी 2025 में लॉन्च हुई यह नई पंच न सिर्फ पहले से ज्यादा स्टाइलिश है, बल्कि अब यह और भी स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है. अगर आप एक बजट इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं, तो इसकी कुछ खासियतों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए.

डिजाइन
नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किया गया है, पुरानी काली पट्टी की जगह अब बॉडी कलर वाले पैनल दिए गए हैं, जिससे यह काफी 'फ्यूचरिस्टिक' लगती है. इसकी हेडलाइट्स की जगह बदली गई है और नई कनेक्टेड DRLs इसे नेक्सॉन EV और हैरियर EV जैसा लुक देती हैं.

बैटरी और रेंज
टाटा ने इसमें दो बैटरी पैक के ऑप्शन दिए हैं. अगर आप शहर में चलते हैं तो 30 kWh का पैक काफी है, लेकिन जो लोग लंबी ट्रिप्स के लिए 40 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि बड़ी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 468 किमी तक की दूरी तय कर सकती है. इसके अलावा, 65 kW के फास्ट चार्जर से यह महज 26 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर
कार के अंदर 10.25-इंच की टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है. अंदर नया दो-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील, और इल्यूमिनेटेड लोगो लगा है. इसमें ग्राहकों को वेंटिलेटेड सीटस, कूल्ड ग्लवबॉक्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

सेफ्टी फीचर्स 
नई टाटा पंच EV में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा पार्किंग को बच्चों का खेल बना देता है. पहाड़ों पर चढ़ते वक्त पीछे लुढ़कने से बचाने के लिए 'हिल होल्ड असिस्ट' और मुश्किल रास्तों पर पकड़ बनाए रखने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम' जैसे फीचर्स इसे एक सुरक्षित फैमिली कार बनाते हैं.

कीमत और BaaS मॉडल
इस कार की शुरुआती कीमत 9.69 लाख (एक्स-शोरूम) है. लेकिन सबसे दिलचस्प है इसका 'BaaS' (बैटरी-एज़-ए-सर्विस) मॉडल, जिसमें आप इस कार को सिर्फ 6.49 लाख में अपना बना सकते हैं. इस मॉडल में आप गाड़ी खरीदते वक्त बैटरी की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि उसे इस्तेमाल के आधार पर चुकाते हैं. 

 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Tata Punch EV 2026

