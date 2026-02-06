Tata Punch EV Facelift: नए अवतार में आ रही है देश की सबसे पसंदीदा इलेक्ट्रिक SUV, मिलेंगी ये खसियतें!

Tata Punch EV Facelift: टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए Tata Punch EV Facelift को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बड़े कॉस्मेटिक और तकनीकी बदलावों के साथ पेश किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 20 फरवरी 2026 तक औपचारिक रूप से बाजार में उतारा जा सकता है.

डिजाइन और लुक में दिखेंगे बड़े बदलाव

पंच ईवी फेसलिफ्ट का नया लुक काफी हद तक टाटा की बड़ी एसयूवी और इसके हालिया पेट्रोल-डीजल वेरिएंट्स से प्रेरित होगा. इसमें नई कनेक्टेड एलईडी लाइट्स और री-डिजाइन की गई फ्रंट ग्रिल दी जा सकती है, जो इसे पहले से ज्यादा आधुनिक और प्रीमियम अपील देगी. बाहरी बदलावों के साथ-साथ केबिन के अंदर भी 'एंबिएंट लाइटिंग' का विकल्प मिल सकता है, जिससे रात के समय ड्राइविंग का अनुभव और भी शानदार हो जाएगा.

प्रीमियम फीचर्स की होगी एंट्री

नए फेसलिफ्ट वर्जन में टाटा मोटर्स कई ऐसे फीचर्स शामिल करने जा रही है जो पहले केवल महंगी कारों तक सीमित थे. इसमें 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स (हवादार सीटें) जैसी फीचर्स मिलेंगी. ये अपडेट्स न केवल चालक की सुविधा बढ़ाएंगे, बल्कि गर्मी के मौसम में लंबी यात्राओं को भी काफी आरामदायक बना देंगे.

सुरक्षा के लिए 'ADAS'

सुरक्षा के मामले में टाटा हमेशा से अग्रणी रही है, और पंच ईवी फेसलिफ्ट में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) देकर कंपनी इसे इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहती है. एडम्स के साथ-साथ इसमें छह एयरबैग, एबीएस, और ईबीडी जैसे स्टैडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलेगे. तकनीक और सुरक्षा का यह मेल इसे उन परिवारों के लिए पहली पसंद बनाएगा जो कॉम्पैक्ट साइज मे लग्जरी और प्रोटेक्शन दोनों चाहते हैं.

बैटरी, रेंज और कीमत

मैकेनिकल तौर पर गाड़ी में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है; इसमें मौजूदा 25 kWh और 35 kWh के बैटरी पैक विकल्प ही दिए जा सकते हैं, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 365 किलोमीटर तक की रेंज देगे. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 82 HP की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी. कीमत की बात करे तो फेसलिफ्ट मॉडल की शुरुआत मौजूदा कीमत (₹9.99 लाख) के आसपास से ही हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट्स की कीमतों में फीचर्स के आधार पर थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है.